〈雙11捎捷報〉三大電商業績爆衝 東森購物日營收衝破5億元

雙 11 電商年度大檔即將進入尾聲，三大網購平台均繳出亮眼成績，momo 購物網表示，雙 11 當日業績較平日大增 3.5 倍，而 PChome 24h 購物上則有多個品牌銷售額創單日新紀錄，東森購物網也公布單日業績衝上 5.4 億元。

富邦媒 (8454-TW) 指出，今年雙 11 檔期買氣更勝以往， 旗下 momo 購物網《雙 11 超狂購物節》業績較平日大增 3.5 倍，並緊急補貨 Apple 蘋果、ARIEL、Panasonic 國際牌、3M 等品牌夯品，而行動購物業績占比近 80%，顯示 APP 便利購物的趨勢顯著。

富邦媒也觀察到，雙 11 檔期間消費者搶買平日較躊躇難下手的高單價商品，帶動 3C 家電銷量較平日成長 3.6 倍、美妝成長 4.5 倍，日用也成長 4.5 倍。

網家 (8044-TW) 則指出， PChome 24h 購物 Apple 旗艦館雙 11 當日創下銷售破億元的驚人佳績，美妝保養品類也大有斬獲，其中，蘭蔻小黑瓶更在 2 小時內銷售破千瓶，而餐券、提貨券等電子票券業績激增 2 倍，成為本次雙 11 異軍突起的熱銷黑馬。

而 PChome 24h 購物上的家居品牌生活工場業績年成長 4 倍、DJI 近 2.5 倍、微軟 office 破 1.5 倍，均刷新銷售紀錄。

東森 (2614-TW) 旗下東森購物也公布，東森購物網統計雙 11 當日業績 5.4 億元，其中，網路業績成長達 41%，全通路業績增 36%，自 11 月 1 日至 11 日，累計全通路業績已達 16 億元。