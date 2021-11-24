〈美股早盤〉Fed會議紀要前夕 美股齊挫、那指跌逾1%

周三 (24 日) 公布一系列經濟數據後，美股開盤集體下挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或 0.5%，那斯達克綜合指數跌 1%，標普 500 指數跌 0.6%，費城半導體指數跌 1.8％。美國聯準會 (Fed) 稍晚將公布 11 月會議紀要。

因周四適逢感恩節，許多經濟數據提前至周三公布。美國上周初領失業金急劇下滑至 19.9 萬人，創下 1969 年 11 月以來最低，10 月耐用品訂單則意外月減 0.5%，遜於預期和前值，美國 Q3 GDP 修訂值報 2.1%，雖略低於預期，但高於初值。

稍後還將公布密西根消費者信心指數、新屋銷售以及關鍵的核心通膨數據，市場預計，美國 10 月核心 PCE 物價指數年率將創逾 30 年新高，年增 5.1%

聯準會將在台北時間凌晨 3 點公布 11 月會議紀要，截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.684％，美元續揚。

殖利率走揚持續打壓科技等成長股表現，截稿前，Meta(FB-US)跌 1.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 均跌 0.7%，蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)分別跌 0.4% 和 0.1%。

個股消息面，諾德斯特龍百貨 (JWN-US) 和 Gap(GPS-US)開盤重挫 20％，兩者均深受供應鏈瓶頸所擾。

截至台北時間周三 (24 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 180.17 點或 - 0.50%，暫報 35633.63 點

那斯達克綜合指數下跌 173.79 點或 - 1.12%，暫報 15598.76 點

標普 500 指數下跌 29.71 點或 - 0.63%，暫報 4660.99 點

費半下跌 67.28 點或 - 1.75%，暫報 3769.45 點

台積電 ADR 下跌 1.57% 至每股 119.46 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.684％

紐約輕原油下跌 0.51％ 至每桶 78.10 美元

布蘭特原油下跌 0.47% 至每桶 81.92 美元

黃金下跌 0.06% 至每盎司 1782.80 美元

美元指數上漲至 96.85

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Gap(GPS-US) 早盤下跌 20.86％，至 18.59 美元。

Gap 周二盤後公布最新財報，受運輸成本上漲因素影響，Q3 EPS 遠低於市場預期，報每股 27 美分，並下修全年業績展望。

諾德斯特龍百貨 (JWN-US) 早盤下跌 22.46％，至 24.68 美元。

因獲利遭勞動力成本侵蝕，加上供應鏈問題導致女裝、鞋類庫存短缺，美國精品百貨諾德斯特龍 (Nordstrom) 周二盤後公布 Q3 EPS 為 39 美分，遜於市場普遍預期，總營收雖年增 18%，但仍未達疫情前水平。

Deere(DE-US) 早盤下跌 0.1％，至 349.28 美元。

美國農業設備商 Deere & Co 周三盤前公布上季營收略遜於預期，但 EPS 達 4.12 美元，優於市場預估，該公司表示，對農業機具的強勁需求幫助抵銷罷工帶來的影響。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (11/20) 初領失業金報 19.9 萬人，預期 26 萬人，前值自 26.8 萬人上調至 27 萬人

美國上周 (11/13) 續領失業金報 204.9 萬人，預期 203.3 萬人，前值自 208 萬人上調至 210.9 萬人

美國 Q3 實質 GDP 季增年率修訂值報 2.1％，預期 2.2%，前值 2.0%

美國 10 月耐用品訂單月率初值報 - 0.5％，預期 0.2％，前值 - 0.4％

美國 10 月耐用品訂單意外月減 0.5%，為去年 4 月以來首度連續 2 個月下滑。(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

富達國際宏觀與策略資產配置全球主管 Salman Ahmed 表示，Fed 正在經歷一個溝通困境，央行試圖向投資人傳達一個訊息，即縮減購債的決定與升息無關，但考慮到通膨持續上升，如今要維持這項論點似乎更加困難，因為通膨有可能不會重返我們習慣的低水平。

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 稱，在 Fed 自市場撤出流動性，並結束疫情期間大規模刺激措施之際，我們很可能在明年看到更多類似於昨日 (23 日) 股市的情況。

Kleintop 續稱，在利率上升和金融條件收緊的環境下，估值相對較高的股票往往表現不佳，因此，投資人可能會希望投入交易價接近平均估值的類股，像是金融或能源股。