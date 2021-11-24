財經專家：那指受創 本週應買入這類股票

週三 (24 日) 國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 以他在華爾街約 40 年的投資經驗，給予短期投資策略，建議投資人買入率先觸底的優質科技股。

那斯達克指數本週迄今已下跌 1.76%，但道瓊上漲 0.6%，標普小跌 0.15%。Cramer 分析美股走勢分化的原因，他表示：「本週科技股拋售趨勢主要是因為投資者獲利了結，並將利潤分配到了部分落後的市場。」

不過，這種情況不會永遠持續下去。

Cramer 稱：「這些企業絕對沒有做錯任何事情，他們都表現得非常出色，最新財報都優於華爾街預期，而且預計未來增長會更高，但這些股票本週仍在遭受重創，這些科技股同類最佳股票往往會在所有其他股票之前觸底。」

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Cloudflare (NET-US)、Palo Alto Networks (PANW-US)、Roblox (RBLX-US)、AMD (AMD-US) 和 NVIDIA (NVDA-US) 等科技股都是 Cramer 推薦的首選個股。

Cramer 稱：「人們感到驚訝的是，幾乎每次這些高本益比股票被拋售時，從開始的頭三天下跌都會持續，然後他們股價開始持平，接著再次走得更高，好像什麼都沒有發生一樣。」

Cramer 補充道，週四感恩節休市，預測這些高波動股應該會在週五觸底。