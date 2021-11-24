PC伺服器手機需求前景改善 瑞穗喊買美光和威騰電子

由於預估 2022 年上半年個人電腦 (PC)、伺服器和手機市場的需求前景改善，投行瑞穗週二 (23 日) 調升美國記憶體晶片大廠美光和威騰電子 (Western Digital) 股價評級至「買入」。

投行瑞穗分析師 Vijay Rakesh 指出，2022 年上半年個人電腦 (PC)、伺服器和手機市場的實際需求正在改善。

最新數據顯示，2022 年第一季 PC 及筆電需求預計將季減 0% 到 5%，優於先前預估的「季減 10% 到 15%」。2022 年第一季手機需求預計持平，也高於先前評估的季減 10%。

伺服器需求方面也將在明年首季有所改善。Rakesh 預測，美光和威騰電子可能會收到來自亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL.US) 的訂單。此外，即將到來的元宇宙、虛擬現實的投資可能會為美光獲利帶來額外的動力。

隨著需求前景改善，瑞穗上調美國記憶體晶片大廠美光和威騰電子 (Western Digital) 股價評級至「買入」，並將美光目標價從 75 美元上調至 95 美元，將威騰電子目標價由 55 美元升至 75 美元。

美光或成為近期華爾街分析師的新寵。Evercore ISI 分析師 CJ Muse 也將美光加入其首選股名單中，Muse 預計美光明年將恢復盈利增長。他表示，雖然自 6 月初以來，美光股價一直落後於費半，但這個趨勢可能正在發生變化。

受此消息激勵，美光 (MU-US) 週二收紅 1.85% 至每股 85.41 美元，較 4 月 12 日創下的 52 週高點 (96.96 美元) 低 11.55 美元。威騰電子 (WDC-US) 大漲 6.32% 至每股 60.53 美元。費半指數週二下跌 12.70 點，或 0.33%，收 3,834.43 點。