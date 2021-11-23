投行：Apple Car只是時間問題

週一 (22 日) 外媒報導，Wedbush 分析師 Dan Ives 樂觀預測：「蘋果電動汽車可能最早在 2024 年問世，這只是時間問題，而不是如果。」

自 2014 年左右蘋果「泰坦計畫」 (Project Titan) 造車計畫以來，蘋果一直秘密調查充電站，並試圖在該地區獲得的專業知識，還從特斯拉、Waymo 等各大車廠挖來優秀的人才。

Ives 預估：「蘋果製造一款具有全自動駕駛電動汽車的計畫有 75%、80% 以上的可能性成為現實，我們說過 2024 年可能是 Apple Car 發布的日期。」

全球汽車和移動市場的價值約 10 兆美元，目前占全球 GDP 的 13%，過去 40 年裡以每年 3.8% 的速度快速增長。

企業創新管理公司 Sopheon 報告曾預測，目前電動汽車占全球市場份額約 3%，到 2030 年，MHEV 輕混汽車可能占全球汽車市場的 20%。

Ives：蘋果不會從場外旁觀這個市場，庫克和蘋果有很多事情要做 (圖片：AFP)

Ives 認為：「蘋果不會從場外旁觀這個市場，第四次工業革命正在上演，在自動駕駛汽車方面，(蘋果 CEO) 庫克和蘋果有很多事情要做。」

美國汽車巨擘通用汽車 (GM-US)、豪車品牌 Audi 和福特汽車 (F-US) 等傳統車商正積極搶攻電動車市場，Rivian 等其他專注於電動汽車的公司開始在美國和海外市場發展，這些車廠都將挑戰特斯拉領先地位。

週一蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29% 至每股 161.02 美元，再登歷史新高。特斯拉 (TSLA-US) 收紅 1.74% 至每股 1,156.87 美元。通用汽車 (GM-US) 上漲 3.64% 至每股 64.06 美元。Rivian (RIVN-US) 暴跌 8.16% 至每股 118.11 美元。