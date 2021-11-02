WSJ：晶片採購像買樂透 平均交貨期拉長至22週

《華爾街日報》報導，10 月晶片平均交貨期已拉長至 22 週，顯示全球晶片荒問題遠未結束，而採購晶片就像彩票一樣，廠商為了保證到貨，開始過度採購，成為晶片荒惡化的主因之一。

晶片交貨期持續延長，遠遠超過 9-12 週的正常範圍。Susquehanna Financial Group 研究顯示，8 月份晶片交貨期 (從訂購到交付) 拉長至 21 週，9 月小幅拉長至 21.9 週。

而自從 10 月開始，晶片交貨時間再度拉長到平均 22 週。最稀缺組件的等待時間最長，一些電源管理組件要等上 25 週，汽車微控制器更要等到 38 週。

今年迄今，規模約 4,640 億美元的半導體行業一直無法跟上市場需求，疫情導致許多廠房減產停工、原料供應減少、缺工、晶圓代工廠發生火災等事故中斷，加上全球航運物流問題使讓晶片供應問題雪上加霜。

全球航運物流問題使讓晶片供應問題雪上加霜 (圖片：AFP)

供應鏈瓶頸之外，晶片採購決策也晶片荒加劇惡化。業內專家表示，採購晶片幾乎就像買樂透彩券，買家以防萬一過度超買，造成更大的供應壓力。

哈佛商學院 (Harvard Business School) 專門研究半導體和供應鏈的管理學教授 Willy Shih 提到，人們大量購買零部件以防萬一，廠商為了保證到貨，開始過度採購，這加劇了晶片短缺狀況。

電子元件經銷商 Princeps Electronics 營運主任 Ian Walker 表示，一些試圖下新訂單的買家甚至要到 2024 才能等到貨。他表示：「真的感覺我們快沒辦法了。」

台積電、三星、英特爾等晶片製造商已宣布大舉擴廠、建新廠以改善生產，但這可能需要數年時間才能正式投片運營，來緩解供應。

截稿前，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.27%，暫報每股 114.01 美元，英特爾 (INTC-US) 上漲 0.70%，暫報每股 49.34 美元。