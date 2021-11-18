戰略合作！福特牽手格芯提高晶片供應量

全球晶片荒讓各家政府、廠商皆竭力尋求解決之道，週四 (18 日) 全球第四大晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries，格羅方德) 與福特宣布達成一項不具約束力的「戰略合作」協議，旨在增加格芯對福特的晶片供應量。

格芯和福特週四宣布建立新的合作夥伴關係，提高其短期、長期的半導體晶片供應量。

兩家公司的戰略合作可能涉及提高福特當前產線能力，或攜手研發福特未來的關鍵汽車晶片，還包括電池管理系統和自動駕駛系統，增加整個汽車行業的在美國的晶片生產和供應，但兩家公司皆未進一步說明具體合作細節。

格芯和福特週四宣布建立新的合作夥伴關係，提高其短期、長期的半導體晶片供應量。 (圖片：AFP)

格芯汽車業務副總裁 Mike Hogan 強調，該協議是改善汽車業晶片供應的多管齊下的一部分方式，兩家公司合作應會提高汽車製造商的技術能力，並且擴大美國車用晶片的產量，這有望成為產業界「危機化為轉機」的最佳典範。

福特執行長 Jim Farley 表示：「這項協議只是開始，也是我們垂直整合重要技術和能力計劃的關鍵，推動福特在未來遙遙領先的地位。」

福特汽車嵌入式軟體副總裁 Chuck Gray 提到：「我們正在努力重新構想供應鏈狀況，這將真正有助於提高企業獨立性。

福特和格芯尚未透露協議中的任何條款，也未說明福特是否提供資金或其他承諾，以保留格芯當前或未來工廠的產能。兩家公司表示，此次「戰略合作」不涉及公司間的交叉持股。

週四午盤截稿前，格芯 (GFS-US) 上漲 3.48%，暫報每股 64.79 美元。福特 (F-US) 小跌 0.50%，暫報每股 19.78 美元。