〈台股盤中〉電子欲振乏力 鋼鐵攜航運力守10日線

美科技股領跌，四大指數跌多漲少，台股今 (23) 日電子權值股也持續疲軟，中小型股也熄火，指數開低震盪，一度挫逾百點，最低跌至 17679 點，鋼鐵、貨櫃等傳產族群撐盤也無力，盤中跌破 17700 點關卡，估量 3500 億元。

電子三雄股價壓低，台積電開低走低，回測 5 日線，下跌 0.32%；聯發科早盤開低走高，隨後紅翻黑，跌逾 1%；鴻海則在平盤遊走；其他電子權值股聯電、台達電、日月光、環球晶同步疲軟。

高價股跌多漲少，僅 AES-KY 逆勢上漲 2.6%；矽力 - KY、信驊大跌超過 5%，力旺、譜瑞 - KY、大立光、祥碩、旭隼、富邦媒賣壓沉重；面板三傑友達也下跌逾 3%、群創跌 1.5%、彩晶在盤下震盪。

盤面上傳產族群發揮撐盤力道，印度鋼鐵大廠看好，成本上揚及中國出口減少，未來鋼鐵價格將遠高於過去十年水準，威致、春雨、長榮鋼、海光、中鴻漲幅逾 3%；彰源、高興昌、世紀鋼、官田鋼表現也不俗。

化工股表現也剽悍，元禎、中華化攻上漲停，永光拉出逾半根停板，三福化、永純、三晃、美琪瑪上漲逾 4%，和桐、中美實、日勝化也逆勢抗跌。

不過遠東集團在中國化纖紡織、水泥事業，因不符規定遭罰款共計約 3.86 億元，遠東新今日開低震盪，下跌 1.5%，失守短均；亞泥也同步開低，跌幅近 2%。

法人表示，美股短期震盪整理，歐洲疫情升溫，加上台股面臨歷史新高壓力，市場追價意願偏低，使得指數出現震盪走勢，不過大盤均線呈多頭排列，以及有年底集團作帳買盤支撐，仍有利多方操作。