電子休兵、鋼鐵獨撐 台股跌137點收17666點失守短均

美國科技股周一重摔，台股電子權值股今 (23) 日也委靡不振，光學、面板及千金股賣壓沉重，僅鋼鐵及零星電子題材股獲資金點火，終場指數下跌 137.42 點，收在 17666.12 點，跌破 5、10 日線，成交值 3137.29 億元。

晶圓代工龍頭台積電今天持續走弱，一路在平盤下方遊走，終場小跌收 612 元，聯電下挫逾 2%，失守 5、10 日線，世界股價也大跌近 4%。其他主要權值股包括聯發科、台達電、和泰車、日月光投控等，也都下跌 1-3%。前三大千金股矽力 - KY、信驊、力旺股價均重挫逾 5%。

11 月電視面板跌勢收斂，其中，32、43 吋單月跌幅不到 5%，但面板股漲多拉回，友達開低走低重挫逾 3%，回測 21 元，群創下跌超過 2%，彩晶跌幅則在 1% 之內。

昨天表現強勢的光學鏡頭股，今天也遭到空方狙擊，雙雄大立光、玉晶光均大跌逾 3%，中揚光一度摜壓至跌停，其他包括今國光、亞光、佳凌、揚明光、新鉅科、迅得、聯一光等均遭到調節，為盤面弱勢族群。

鋼鐵族群今天扮演撐盤要角，中鋼上漲約 1.5%，收 33.1 元，中鴻大漲逾半根停板，燁輝、春源、彰源、威致、大成鋼、世紀鋼等多檔也有 1-2% 的漲幅，為今天盤面最強勢族群。貨櫃三雄早盤表現有撐，但萬海不敵賣壓翻黑作收，而華航、新興、遠雄港等零星運輸股都力守盤上。

值得注意的是，LED 封裝廠億光搶搭元宇宙列車，AR/VR 相關案子紛紛找上門，明年開始出貨，今天在買盤急湧下，股價跳空漲停，創近 3 個月新高，LED 相關族群也發動補漲，包括光鋐、佰鴻、鼎元等多檔漲勢都相當強勁，而光磊盤中亮燈漲停、改寫天價後隨即翻黑，下跌逾 3%，成交爆出 22.1 萬張大量。