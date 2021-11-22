兆豐投信：大環境熱絡 台股金融及傳產股有潛力

美國聯準會對於縮減購債的計劃符合市場預期，目前股市處於利率政策偏向鴿派升息言論氣氛中，然美國 10 月消費者物價指數年增為 6.2% 為 31 年新高，而金融及傳產股殖利率多介於 2.8~7.0%，優於加權指數殖利率為 2.6%，加上金控業前 10 個月獲利頗佳提升明年配發股利的預期，台股金融股成為熱門抗通膨概念的投資選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，台灣 10 月總出口年增率達 24.6%，連續 16 個月正成長，為金融海嘯後最長的成長周期，帶動銀行放款需求提升，此外，國內 15 家金控截至 10 月稅後盈餘超過 5,000 億元，續創歷史同期新高，因金融業營運獲利與全球景氣相關，IMF 預估 2022 年全球經濟與主要經濟體，仍處溫和擴張階段，有利於銀行業放款餘額總量增長偏向正面，因此明年金融股配發股利可期。

兆豐投信表示，台股歷經 5 月、8 月等幾次修正後重拾漲勢，第四季以來 (截至 11/22) 整體台股漲幅為 5.22%，其中傳產類股均有不同表現，如百貨貿易類股及汽車等類股表現介於 5~7% 之間。隨著全球疫苗的施打日益普及，景氣穩健復甦，有助於傳產出口項目年增率持續攀升，建議投資配置納入金融及傳產類股相關基金掌握台股行情。

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