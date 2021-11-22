台股小跌守住17800點 三大法人賣超1.25億元 外資連3買

台股今 (22) 日走勢狹幅震盪，電子權值股熄火，中小型股接棒演出，櫃買指數逆勢大漲 1.5%，創逾 14 年新高，DRAM 及光學鏡頭族群漲勢強勁，終場加權指數仍下跌 14 點，收在 17803 點，三大法人合計賣超 1.25 億元，外資已連 3 買。

台股今天成交值縮至 3129 億元。觀察法人資金變動，外資今天再加碼買超 9.63 億元，為連 3 買；投信賣超 17.27 億元；自營商轉為買超 6.39 億元。三大法人合計賣超 1.25 億元。

電子權值股普遍委靡不振，晶圓雙雄連袂走弱，台積電終場小跌收在 615 元、聯電收 64.7 元；聯發科也回檔失守 1100 元；股王矽力 - KY 大跌近 5%，回測 5000 元關卡。

明年上半年記憶體價格可望落底反彈，外資更點名 DRAM 將是元宇宙發展不可或缺的一環，帶動相關族群今天股價群起上攻，威剛、十銓、品安、商丞全都亮燈漲停，指標股南亞科也強漲逾 8%，成交量超過 5 萬張，此外，群聯、晶豪科、鈺創等 DRAM 相關概念股，同樣漲勢凌厲。

玉晶光第三季業績亮眼，外資看好 VR/AR 應用日益成熟，明年可望成為玉晶光新一波成長動能，在買盤追捧下，玉晶光今天勁揚逾 7%，收 530 元，為 7 月底以來新高。亞光和佳凌盤中同步亮燈漲停，但漲停打開後，漲幅收斂至 3-5%。

11 月電視面板報價出現轉折，跌幅明顯收斂，12 月可望持續縮小，將帶動面板廠提前擺脫跌價困境，不過，友達今天股價開高走低，早盤吸引資金進駐，一度大漲近 3%，終場賣壓出籠以平盤作收，群創、彩晶同步收跌。