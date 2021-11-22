台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機

萬寶投顧楊惠宇表示，美國初領失業金人數創疫情後新低、續領人數也創新低，中國及美國為仰制漲個不停的物價，紛紛打算釋放戰備儲油，油價回檔至 78~80 美元附近，即便如此，今年油價也已漲 60%，後疫情時代，高物價成後遺症，資金都要想辦法創造更大效用，此時比的不只是數字，更是想像力。



輝達憑 Omniverse 大漲，元宇宙持續燃燒，蘋果全自駕車可能提前於 2025 年問世，ASML 預估今、明年兩年中國銷售量將達 22.47 億美金，無論是元宇宙、電動車都需要大量半導體及高速傳輸，5G、低軌衛星、第三代半導體將持續掀起旋風。



蘋果於收購 Intel 智慧型手機網路業務後，開始研發基頻晶片，代工毫無疑問的，台積電 (2330-TW) 為首選，而蘋果的目標，不只是 MACBOOK、iPhone，下一個直指的為 Apple Car。



5 年前庫克拒絕了馬斯克，痛失特斯拉商機，但庫克當然也不是省油的燈，其心中自有盤算，「泰坦」為其全自駕計劃，據傳已完成新處理器大部分核心，Apple Car 預計四年後上市，要和特斯拉及 google 一較高下，電動車市場戰況越演越熱。



電動車中毫無疑問的，占快一半成本的電池是重點，美琪瑪 (4721-TW) 外資有點小調節，還維持多頭態勢，但要再發動恐怕需要時間，康普 (4739-TW) 及聚和 (6509-TW) 這三檔股票連動，走勢不會差太多，其中聚和具有本益比上優勢，想要知道更多相關趨勢的，歡迎收看每日節目。

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萬寶投顧楊惠宇強調，一直提醒讀者，特斯拉的精髓不只在「電動」，「自駕」是另一大亮點，而要使自駕達到淋漓盡致，則需要大量的感測及鏡頭，當然快速無接軌的連網也是必須，於是馬斯克又發展了「星鏈計劃」，只能說國際級的企業家，眼光及行動總是「超前佈署」。



揚明光 (3504-TW) 切入蘋果擴增實境（AR）光學元件供應鏈，雖還沒有獲利，但股價卻己不可同日而語，第四季大家都在作夢，揚明光股價再創高將帶動其它光學股的族群效應。



先進光 (3362-TW) 與大立光 (3008-TW) 紛爭多年，結局以大立光私募 15.2% 股權成為單一最大股東圓滿收場，透過大立光的技術以及先進光長期耕耘車用互補下，大立光有望縮短進入車用市場的學習曲線，而先進光得以技術再升級，畢竟團結就是力量，股價剛站上年線，比起揚明光基期來的低。

凌通 (4952-TW) 橫跨元宇宙及車用商機，配合凌陽創新 (5236-TW) 研發 32 位元系統單晶片，搭載影像及語音處理功能，應用在車用後鏡頭之控制 IC，14 倍本益比相較同集團凌陽 (2401-TW)24 倍本益比來的有吸引力，相收看更多相關分析，歡迎加入 LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs) 獲取更多資訊。



萬寶投顧楊惠宇指出，現在登入臉書就會看到新的名稱「Meta」，在祖克伯登高一呼之下，我們還沒看到元宇宙，許多股票股價已飆到外太空，高通與其合作的 VR 一體機 Oculus Quest 2 已售出 1000 萬台，在虛擬的世界中，你可以變成絕世美女、也可以變成可愛的熊大，元宇宙既然叫宇宙了，自然供應鏈內容就包山包海，甚至有人打趣說連航運都算概念股，因為要運送產品，雖然是笑話，但也顯示元宇宙確實魅力無窮。



電動車的重點在電池、鏡頭及感測，而元宇宙的重點在 AR/VR、低軌衛星及網通 IC，畢竟虛疑的世界要靠大量的資料堆砌而成，快速且無縫的連網才能達成使命，同為蘋果供應鏈的揚明光發動，玉晶光 (3406-TW) 自然也有機會，股價重新站回年線之上，當然若要從基本面來去比較，玉晶光是完勝揚明光，但第四季別忘了（有夢最美），今年虧轉盈的揚明光戲劇性發展更有話題，就如同雪紅姐姐集團宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW) 般。



萬寶投顧楊惠宇指出，光磊 (2340-TW) 為另一明顯例子，原為國內老牌 LED 廠，與日亞化技術合作時間長達 16 年，為了穩定股權下日亞化參與光磊私幕，除提高持股比重外，更進一步取得經營權，公司改名為台亞半導體，上演華麗大翻身，從 LED 廠一躍成為感測半導體科技廠，LED 製程與第三代半導體有重疊部分，身為龍頭的日亞化入主後，對於光磊在第三代半導體的發展自然充滿想像，而若其本益比若和漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 相較之下，就不難理解其股價近期為何如此飆悍。

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