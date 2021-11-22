〈台股盤後〉中小型股主秀 跌14點險守17800點 櫃買指數續創14年高

台股今 (22) 日量縮震盪，中小型股中的記憶體、生技醫療等挑大樑，大型權值股熄火之下，加權指數終場下跌 14.77 點，收在 17803.54 點，成交值 3129.69 億元，不過，櫃買指數續創 14 年高。

權王台積電下跌 3 元、0.48%，收在 615 元；股王矽力 - KY 也下挫 4.76%、收在 5000 元今日最低點，摔破 10 日線；聯電、聯發科、群創等權值股都連袂走跌；傳產金融權值股也都不振，包括台塑化、統一超、兆豐金、台新金、國泰金等都跌超過 1%，成為壓盤重心。

不過，中小型股強強滾，記憶體族群受惠於外資點名 DRAM 將是元宇宙發展不可或缺的一環，成為今天盤面焦點，威剛、十詮、品安、商丞全都亮燈收漲停。

高端疫苗尾盤急拉漲停收在 228 元，主要是澳洲藥品管理局最新聲明指出，高端疫苗已經取得澳洲許可，可以進一步送件申請新冠疫苗的「緊急授權」(EUA)。在高端強勢漲停帶動下，合一、金可 - KY、永日、長聖等都漲逾 5%，生技醫療股表現搶眼。

整體來說，櫃買指數上漲 1.52%，以 229.18 點續創逾 14 年新高，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，電動車、節能減碳、元宇由新應用題材夯，儘管目前台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，大盤短線乖離拉大，指數拉回整理屬於正常，行情仍以中小型股買氣較熱，多頭格局不變。