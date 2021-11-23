〈台股盤前〉美股創高拉回 萬八前震盪走勢不變

台股昨 (22) 日在中小型股領軍下，終場小跌 14 點險守 17800 點，美股盤中雖然創高，但尾盤受美債殖利率上揚、通膨疑慮再起，科技股急殺，導致四大指數全數拉回，台指期電子盤尾盤也同步遇壓回測，預期台股在萬八關卡前，仍將維持震盪走勢，盤面上續以中小型股表現為主。

美股四大指數受科技股急殺，全數壓回，終場僅道瓊小漲 17.27 點或 0.05%，收在 35619.25 點，標普 500 指數下跌 15.02 點或 0.32%，收 4682.94 點，那斯達克下跌 202.68 點或 1.26%，收 15854.76 點，費城半導體指數下跌 64.9 點或 1.66%，收在 3847.1 點。

盤面焦點，半導體晶圓代工龍頭台積電與 IC 設計大廠聯發科共同宣布，將推出採用 7 奈米技術生產的全球首顆 8K 數位電視旗艦系統單晶片 (SoC)，並預計搭載該晶片的下世代旗艦 8K 電視，將於明年在全球推出。

根據中國官媒新華社報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等 5 省市有關執法部門調查發現，遠東集團旗下遠東新、亞泥等化纖紡織、水泥事業，因不符規定遭罰款，對此，遠東新回應，目前針對缺失已經改善 98%，預計年底前改善完畢。

另一方面，LED 封裝廠億光也搭上元宇宙商機，董事長葉寅夫表示，近來許多與元宇宙相關的 AR/VR 案子找上門，公司主要提供紅外線 LED、感測器等產品，明年將開始出貨。

全球通膨持續蠢動，市場關注我國中央銀行何時啟動升息，央行總裁楊金龍昨日答詢表示，台灣是否升息要考慮三個條件，包括國內外通膨情形、主要國家升息進度、紓困振興狀況，而為遏止投機炒房、資金過度傾斜到不動產市場，選擇性信用管制、專案金檢將同時並存。