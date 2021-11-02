美國鋼鐵遭客戶砍單 鋼鐵需求放緩訊號浮現

週一 (1 日) 《彭博社》報導，在美國和歐盟結束鋼鋁關稅爭端後，美國鋼鐵公司遭汽車客戶砍單，目前正為剩餘鋼材尋找新買家，此消息凸顯鋼鐵需求有所減弱。

一份文件顯示，美國鋼鐵公司位於芝加哥加里工廠 (Gary Works) 有近 50,000 噸已熔化澆鑄成型的剩餘鋼材 (excess prime) 提供給一家生產汽車鋼板等產品的客戶，但該客戶最終決定砍單。

這顯示持續的半導體短缺正導致汽車生產放緩，而且放緩時間比預期要長，從而抑制鋼鐵的需求。

美國鋼鐵的加里工廠是美國汽車市場最大的供應廠之一，生產的鋼鐵是鋼鐵行業中品質最高，除了 9 月過剩餘鋼材量達 65,000 噸之外，這些產量遠高於夏季旺季時可立即採購的 3,000 至 5,000 噸。

儘管鋼廠出售剩餘鋼材的情況並不少見，但美國鋼鐵提供高品質和高數量的剩餘鋼材代表的意義重大。

美國鋼鐵公司直接提供給所謂的服務中心，這些服務中心為設備製造商和製造汽車零組件提供服務，向其提供鋼材，而不是向所有買家廣泛提供，故不會影響美國鋼鐵價格基準指數。

然而，該報導指出，如果市場認為鋼材出現供應過剩，鋼鐵漲勢可能會逆轉。

美國鋼鐵 (X-US) 週一下跌 2.73% 至每股 25.67 美元，今年迄今漲幅達 49.77%。紐約熱軋鋼捲 (HRC) 期貨價格上漲 0.05%，約每噸 1,882.00 美元，仍在歷史高位徘徊，過去一年來其漲幅超過 170%。

(本文不開放合作夥伴轉載)