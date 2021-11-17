長聖細胞委託製造訂單看至明年9月 營收、獲利維持正成長

長聖 (6712-TW) 董事長劉銖淇今 (17) 日表示，特管辦法下的細胞委託製造訂單能見度看到明年 9 月，看好今年第四季至明年上半年營收、獲利可望維持正成長，且今年獲利目標提前達陣，明年股利配發率有望達 50%。

長聖細胞委託製造業務主要藉由多元細胞治療產品與 22 項適應症，包括大腸直腸癌、肝癌、乳癌、急慢性骨髓白血病、7 種血液腫瘤，並與國內 13 家醫療機構合作，原預期今年底營運才有望虧轉盈，不過提前至今年上半年開始獲利，前三季每股純益已達 4.89 元。

新藥開發進度方面，長聖共有兩大方向，透過免疫細胞開發的治療惡性腫瘤與治療實體癌，以及透過幹細胞研發的治療急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎，其中新冠肺炎臨床試驗去年 8 月、今年 9 月通過美國、台灣核准執行。

另外，治療急性心肌梗塞也將開發成異體細胞新藥，預計明年申請二期臨床試驗，預計 2-3 年完成。劉銖淇解釋，由於得到癌症的病患年紀較大，自體細胞已經不堪使用，加上細胞製成費用高且耗時，因此透過異體細胞有望加速病患治療速度。

劉銖淇表示，今年年底前會再通過三項產品認證，包括不需取腫瘤組織的 GDT 治療第四期實體癌、治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及治療慢性傷口潰爛癒合等產品，有望再推升明年營運正向成長。