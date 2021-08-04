矽格Q2純益季增22%、每股賺1.55元 創新高

半導體封測大廠矽格 (6257-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠半導體需求續強，晶片測試線稼動率維持高檔，單季獲利達 6.85 億元，季增 22.76%，年增 49%，每股純益 1.55 元，獲利與 EPS 續創新高；上半年累計稅後純益 12.42 億元，年增 55%，EPS 為 2.82 元。

矽格第二季營收 42.05 億元，季增 20%，年增 45.1%，毛利率 30.59%，季增 2.08 個百分點，年增 2.22 個百分點，營益率 21.76%，季增 2.27 個百分點，年增 3.64 個百分點；稅後純益 6.85 億元，季增 22.76%，年增 48.9%，每股純益 1.55 元。

矽格上半年累計營收 77.09 億元，年增 37.3%，毛利率 29.64%，年增 2.13 個百分點，營益率 20.73%，年增 3.52 個百分點；稅後純益 12.42 億元，年增 55.8%，每股純益 2.82 元。

矽格持續看好半導體市況，包括 5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片訂單需求強勁，帶動公司及子公司上半年營收均較去年同期成長，下半年機器設備投資將持續增加，對今年營運展望樂觀看待。

矽格日前宣布將上調今年資本支出追加案，從原規劃的 55.9 億元，一舉提升至 100.5 億元，調升幅度高達 80%，主要為配合營運需要，因應客戶強勁的訂單需求。