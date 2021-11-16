台灣金聯董座施俊吉：利率非壓抑房價工具 台灣房價漲勢「溫和健康」

房價持續攀升，升息是否能有效抑制房價飆漲？對此，台灣金聯董事長施俊吉今 (16) 日指出，利率並非用來對付房價的工具，且政府推出的房地合一 2.0 也確實抑制投資客炒作，目前國內的房價屬於「溫和健康」的漲勢。

施俊吉今天出席台灣金聯 20 周年慶祝酒會，會後受訪時針對房市做上述表示。

他表示，部分的人主張，可透過央行升息抑制房價，但根據國際研究，市場利率每提高 1 個百分點，房價所得比就會下降 4.4 個百分點，換言之，如果房價上漲一倍，就要升息 22 個百分點才能抑止漲勢。

施俊吉進一步指出，利率高低是因應貨幣的供給，升息代表借錢的成本增加，投資可能因此減少，因此利率絕非用來對付房價的工具，否則可能因此出現更大的扭曲。

施俊吉說，全球房價在疫情過後持續上漲，原因是疫情後市場資金寬鬆，進而推升資產價格，但實際上像是美國、紐西蘭的房價漲得比台灣還兇，因此在看台灣房價上漲的同時，也要比較，台灣房價漲幅是否比其他國家劇烈？

另外，施俊吉也提及，7 月上路的房地合一 2.0 確實有效抑制投資客炒作，以台灣金聯來說，在購入法院拍賣的房子後，兩年內加價 2% 到 3% 出售，同樣要繳納 45% 的所得稅，成本也因此增加不少。