〈房產〉北市景觀豪宅獲資金簇擁 富家族最愛打包式購買

市場資金充足，不動產買盤流向豪宅置產，不是一次多戶，就是住戶加購，據實價揭露，「西華富邦」、「信義聯勤」，都出現住戶「打包式」置產的交易案。

實價登錄揭露，台北大直豪宅「西華富邦」4 樓戶，7 月成交一筆 2 億 1950 萬元、每坪 142.3 萬元，該買家在三年前以單價 201 萬買下同社區 24 樓戶，這次等於加碼買進低樓層戶，入手成本較低；大安區豪宅「信義聯勤」，有買家豪砸近 7.9 億元，一口氣買下 18 樓兩戶共 330 坪，每坪約 260 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年屢屢出現富豪一次大手筆買多戶的豪宅交易，甚至是無貸款買入，顯示近年高資產族資金豐沛程度。不少富豪一出手就是買兩戶以上，且偏好同層兩戶買進，可打通擴大使用空間，也可和子女同層分戶，增加規劃彈性，就算同社區不同樓層，在保留獨立生活空間下就近照顧，成為豪宅家族最喜歡的居住規劃。

張旭嵐指出，目前低利率環境、市場熱錢豐沛，再加上購置不動產還有抗通膨的優勢，尤其指標性景觀型豪宅的市場「指名度高」，「增值性高」，「鄰居身價也高」，滿足富豪家族自住或投資等多重用途。

張旭嵐指出，「西華富邦」高樓層享水岸景觀，是內湖大直一帶的指標豪宅，吸引不少科技企業主入住，高樓層單價多在 200 萬元以上，而這次最新交易的是低樓層，觀察實價登錄過去交易行情，低樓層單價落在 140-155 萬元，這次以每坪 142.2 萬元買進，符合該社區行情。

至於「信義聯勤 one park」擁台北市大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，這次成交的位於南棟，18 樓屬於中樓層，該社區中樓層成交價落在每坪 245-273 萬元之間，這次 18 樓成交 260 萬元，也在行情範圍之內。