〈房產〉北北桃竹1字頭房價 僅剩觀音、楊梅、新豐等6個區

市調機構統計，北台灣地區北北桃竹四大都會區中，今年前 10 月新建案成交均價 1 字頭的行政區，只剩下桃園市觀音、楊梅，以及新豐、關西、寶山、湖口等六個行政區。市場專家指出，今年來因房市多頭走勢強勁、營造成本飆漲轉嫁至房價，在預售屋實價登錄助漲之下，各縣市低門檻、親民的 1 字頭房價區正快速減少當中。

據住展統計，北北桃竹四大都會區中，去年新建案成交 1 字頭房價區還有 13 個，現在卻只剩下 6 個。到了今年 5 月的同一份統計，新建案 1 字頭房價區還有八個，但半年過去後，桃園新屋、龍潭房價均已漲到 2 字頭，正式跟 1 字頭說再見。

統計北台灣等北北桃竹僅存的六個 1 字頭房價區中，每坪單價最低的是關西鎮，僅約每坪 16.8 萬元；關西屬於新竹縣偏鄉，近年房價搭著景氣順風車上漲，但因向來缺乏重大建設或民間投資題材，漲勢相對溫和。

新建案每戶平均總價最低的是桃園市觀音區，每戶約 681 萬元；總價較低的關鍵，在於今年來草漯重劃區多推出低總價公寓、華廈，以及觀音工業區周邊多套房案所致。由於購屋門檻較低、租金投報可達 3％，自住與投資置產需求較為熱絡。

住展研發長何世昌指出，依照此趨勢來看，北北桃竹 1 字頭單價區只會愈來愈少。預期到明年上半年，楊梅與寶山都將擠上 2 字頭俱樂部，1 字頭房價區可能只剩 4 區。

楊梅在線上舊案餘屋順利去化之後，房價穩定上揚，而受到大型建商帶頭反映成本並調漲佶價效應影響，其他建案價位大多往上調高，第四季起都市計畫區內開賣的新案價格全漲到每 20 萬元以上。原本與關西同樣屬於偏鄉的寶山鄉，因台積電 (2330-TW) 設廠使得命運大不同；台積電不僅正進行寶山一期擴廠進化，二期擴廠計畫也有眉目，甚至打算在寶山新設 2 奈米廠。目前寶山線上所有建案，以及籌備中未開賣的建案，一致性全部主打台積電題材，售價也持續調漲，住展預料今年第四季至明年初就會站上 2 字頭。