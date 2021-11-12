分析師：通膨料更持久 使黃金有機會突破2000美元

DailyFX 分析師 Warren Venketas 表示，在今年大部分時間，黃金一直是不顯眼的小角色，不過目前重新展放光芒，朝 2020 年創下的紀錄高點 2000 美元上方回升。

隨著市場為聯準會 12 月貨幣政策會議做準備，美國通膨和就業數據成為眾人關注焦點，黃金價格出現良好的上行空間。

Venketas 表示，通膨是個大問題，如果通膨預期跑贏殖利率，那麼年終反彈就可能發生，「在這一點上我非常樂觀」。

他指出，從技術上講，黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通膨，將有助於推動價格上揚。

Venketas 認為，年底金價有非常充分的理由上漲，價上漲的第二輪影響將持續到 2022 年下半年。通貨膨脹將持續未來 6 個月左右。「它是暫時的，但會比最初預測的更持久。」

隨著黃金趕上其他替代資產，金價明年有可能達到 2000 美元以上。

Venketas 指出，黃金價格表現的一個主要競爭對手是比特幣。人們一直湧向加密貨幣，將其作為一種潛在的通膨對沖手段，這削弱了黃金的吸引力。

他認為，到今年年底，黃金價格將攀升至 1916 美元。

這位分析師還說，通膨愈持續，金價上漲的幅度就愈大。因為從歷史上看，相對於短期表現，通膨更持久時，金價會走高。