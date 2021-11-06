〈貴金屬盤後〉勞參率不佳 黃金返回1800美元上方 收登9月初以來最高點

週五 (5 日) 交易，黃金期貨價格上漲至每盎司 1800 美元上方，創下 9 月初以來的最高收盤價。

週五非農就業報告顯示，10 月非農就業人口增加 53.1 萬人，不僅是 9 月新增人數的 2 倍，也高於市場預期的增加 45 萬人，但是勞動參與率 61.6% 令人失望，且通膨上升令經濟成長變強的前景黯淡。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示：「非農數據非常好，遠超過預期，但勞動參與率仍穩定在 62% 以下，這點可能有利黃金。」

「在勞動參與率不強勁的時候，Fed 總是保持謹慎，且不會太關注總體失業率的改善，因為這表示很多可以重返職場的人沒有回去工作。」 10 月失業率則從 9 月的 4.8％降至 4.6％。

「Fed 縮表有一段過程，且不像一些專家先前擔心或警告那樣激烈。」Wright 說。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，交易者也聚焦通膨，消費者物價指數和生產者物價指數將於下週公布，「預計數據會很高，黃金被視為對抗通膨的工具，下週對黃金來說，一切將有關通膨，以及通膨對 Fed 貨幣政策的影響。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 23.30 美元或 1.3%，收每盎司 1816.80 美元，為交易最活躍期貨自 9 月 3 日以來最高收盤價。

根據 FactSet 數據，本週最近月黃金期貨價格約上漲 1.8%。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 25 美分或 1%，收每盎司 24.157 美元，本週上漲 0.9%。

美國公債殖利率週五下降，自週四的 1.524% 下降至 1.458%，降低了持有黃金等不孳息資產的機會成本，提供這類資產支撐力。

黃金週四上漲 1.7%，係因 Fed 週三如預期地宣布開始削減購債規模，並示意對升息舉措保持耐心，隨後公債殖利率回落。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 報告中表示，黃金一直受困在 30 美元內的交易範圍，即每盎司 1770 美元至 1800 美元之間。

「如果邁向該區間低端就會出現強勁買盤，而高端出現結算交易，表明現在要突破該範圍仍有很大阻力，然而，隨著 Fed 正為明年收緊政策鋪路，黃金市場的力道最多恐怕只能維持平淡。」

Wolfpack Capital 的 Wright 認為，黃金現階段處於中立，價格向上或向下發展都有可能，而 1800 美元水準是關鍵壁壘，過去黃金一直無法守住這關卡，倘若金價能果斷突破該關卡，「黃金可能會快速漲價。」

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