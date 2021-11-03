〈貴金屬盤後〉Fed收緊在即 美元修正上漲 黃金下跌

週二 (2 日) 交易，Fed 召開為期 2 日的會議首日，黃金期貨價格收低回應，市場預計 Fed 將開始削減每月購債規模。

Zaner Metals LLC 和 Tornado Precious Metals Solutions 的高級金屬策略師 Peter Grant 報告提及：「市場預期 Fed 週三將宣布其削減策略，倘若真的如此，那麼 Fed 即將跨出長期緊縮策略的第一步，我會說黃金非常看漲。」

「有鑑於當前的成長風險，我認為，Fed 削減初步將會是試探性的小步。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.40 美元或 0.4%，收每盎司 1789.40 美元，盤中高點達 1797.50 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 57 美分或約 2.4%，收每盎司 23.507 美元。

高級市場高級市場分析師 Craig Erlam 表示，由於 Fed 可能週三宣布收緊政策，且甚至可能為明年稍晚升息奠定基礎，以配合全球各地央行近幾週和幾月來轉為鷹派的趨勢，黃金可能會有一番掙扎。

「美元走強可能會對黃金構成進一步壓力，因為美元似乎已經進入了修正模式。」ICE 美元指數週二上升 0.2%。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，目前黃金多頭仍困在一個黏性區域，即 200 日簡單移動平均和 1800 美元作為第一個阻力水準。」

「在該阻力位之後，金價可能測試 10 月高點 1813.67 美元，接著測試 9 月高點 1833.84 美元。最終，黃金本週收盤狀況將受 Fed 會議和週五公布的非農就業報告影響。」

其他金屬商品交易