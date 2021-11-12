通用汽車擬2025年前於南韓推出10款電動車 但無當地生產計劃

據報導，美國汽車大廠通用汽 (GM-US) 國際業務負責人 Steve Kiefer 在週五 (12 日) 表示，通用汽車將在 2025 年前，於南韓市場中推出 10 款電動車 (EV)，但目前並沒有在南韓當地生產電動車的計畫。

通用汽車在去年曾警告表示，持續不斷的工會行動，將會阻礙通用汽車對南韓的進一步投資。通用汽車目前在美國和中國生產電動車，同時也計劃在墨西哥和加拿大製造生產電動車。

南韓工會代表團曾在 6 月前往底特律拜訪，如今 Kiefer 也到訪南韓，引發當地媒體的猜測，認為他可能會宣布新的電動車生產計劃。但是，他在週五接受採訪時表示：「我們還沒有宣佈任何在南韓當地生產電動車的計劃。」

通用汽車在南韓的子公司擁有約 12,000 名員工，每年生產約 600,000 輛汽車，其中，包括廣受歡迎的 Chevrolet Trailblazer SUV。南韓部門去年的營業虧損為 3090 億韓元 (2.62 億美元)。

Kiefer 也在受訪時表示，通用汽車與南韓電池製造商 LG Energy Solution 的合作「非常良好」，並說道：「我們顯然將需要更多電池量，所以請繼續期待更多的消息公告。」

通用汽車和 LG 正在美國建設兩座電池製造廠，年產能合計約為 70 GWh，可為約 100 萬輛電動車提供動力。

通用汽車執行長兼董事長 Mary Barra 先前曾表示，Barra 表示，隨著許多新車款的推出，包括即將上市的 GMC 悍馬電動車皮卡、凱迪拉克最新電動車 Lyriq，以及雪佛蘭 Bolt 電動車等，都將有助於使通用汽車擊敗特斯拉。上述車款是通用汽車計畫在 2025 年前至少發布的 30 款電動車的一部分。