恩智浦看好車用晶片 預期2024銷售額將達150億美元

據報導，車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 在週四 (12 日) 表示，預期公司銷售額將在 2024 年達到 150 億美元，其中大部分成長將主要來自連網電動車。

恩智浦約有一半的營收來自汽車業，該公司預估今年營收將能達到 110 億美元，並在 2024 年達到 150 億美元。恩智浦執行長 Kurt Sievers 表示，公司計畫將重點放在關鍵領域，相關領域中將會有更多晶片是用在汽車。此外，恩智浦也預期市占率將能達到競爭對手的 2 倍。

恩智浦將關注的其中一個重點領域是雷達感測器，如今有越來越多汽車會進行安裝，主要是用於在碰撞發生前能夠自動剎車的安全系統。恩智浦目前在該領域擁有 44% 的市佔率，銷售額約 6 億美元。該公司預估，到了 2024 年，雷達晶片的銷售額可能會達到 10 億美元。

不過，對於恩智浦來說，最有利可圖的會是幫助汽車連網的晶片，連網電動車可以藉此進行軟體更新，並解鎖汽車製造商收費功能或服務。特斯拉首先開創了這種商業模式，汽車業也正積極拓展相關模式。

此外，恩智浦也製造網域控制器，可以將軟體更新分配到汽車中的各種子系統中，例如傳動系統。恩智浦在此種晶片上與 Marvell Technology 展開競爭，但是 Siever 認為，恩智浦能夠在市佔率上領先於對手。

恩智浦在先前曾表示，受惠於車用、網通等終端市場旺盛需求，預計下半年至明年恩智浦業績將持續成長，目前供給短缺的困境則要延續至 2022 年。