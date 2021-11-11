Rivian掛牌首日行情甜滋滋 市值超車通用與福特

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周三（10 日）掛牌首日行情甜滋滋，盤中股價一度大漲 47%，市值達到 910 億美元，超車通用與福特。

Rivian 周三開盤價為每股 106.75 美元，遠高於首次公開發行股票 (IPO) 定價每股 78 美元，按開盤價計算，該公司市值達 910 億美元，不僅超車福特 (F-US) 的 770 億美元，也高於通用 (GM-US) 的 870 億美元。

據路透報導，包括選擇權與限制性股票在內等證券，Rivian 完全稀釋後市值超過 1,060 億美元。

Rivian 被視為特斯拉 (TSLA-US) 勁敵，已獲亞馬遜 (AMZN-US) 與福特投資，因此吸引大批投資人目光，希望從快速成長的電動車市場獲利。不過該公司尚未建立商業模式，預估第三季營收不會超過 100 萬美元，虧損可能多達 12.8 億美元。

亞馬遜目前握有 Rivian 20% 的股份，價值約 170 億美元，福特則持有 12%，價值超過 100 億美元。

福特高層表示，與 Rivian 的關係是一種戰略投資，而且福特旗下林肯汽車品牌先前曾計畫與 Rivian 共同製造電動車，然而該計畫卻在疫情期間泡湯。

大股東亞馬遜已向 Rivian 訂購 10 萬輛電動貨車，並且預計最快在明年先交付 1 萬輛，此外亞馬遜對 Rivian 的電動貨車至少有 4 年獨家專利，之後還有優先購買權。

產能方面，Rivian 表示其位於伊利諾州的工廠每年可生產多達 15 萬輛汽車，其中 6.5 萬輛是 R1T 皮卡車與休旅車 (SUV)、8.5 萬輛是 RCV 商用貨車。

Rivian 尚未大規模生產電動車，目前還不清楚能以多快速度提高產能，尤其今年全球面臨晶片短缺與塞港，可能會影響車輛生產。

Rivian 在修正後的 S-1 文件表示，公司有來自北美客戶共 55,400 輛 R1T 和 R1S 積累的預購訂單，並計畫在 2023 年底前交付。

此外，Rivian 也有望從日前眾議院通過的基礎設施法案中受惠，該法案將支出 75 億美元用於電動車充電站、650 億美元升級全美電網設施。