〈財報〉亞馬遜金融供應商Affirm Q4營收大增71% 盤後飆漲20%

金融科技新創公司 Affirm (AFRM-US) 公布會計年度第四季優於預期，營收成長 71% 且財測紮實，激勵盤後股價大漲 20% 以上。

Affirm 週四 (9 日) 交易時間收高 5.16%，盤後獲財報激勵漲逾 20%，最近時確認股價報 111.12 美元。

第四季 (6/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：2.618 億美元 vs. 2.25 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每股虧損：48 美分

活躍用戶：自上季 540 萬人上升至 710 萬人

Affirm 由 PayPal 共同創辦人 Max Levchin 在 2013 年創建，是蓬勃發展的「先付後買」領域的領導業者，使用者可將消費金額分期付款。該公司於今年 1 月 IPO，以每股 49 美元價格上市，並以每股 90.90 美元開盤交易。

2022 財年第一季預測 vs. 分析師預期

營收：2.4 億至 2.5 億美元 vs. 2.339 億美元

Affirm 上個月宣布與電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 合作，這是亞馬遜與分期付款公司的首次合作，亞馬遜的美國顧客可將 50 美元或以上的消費金額拆分成每月支付的小額款項。

針對上述合作關係，創辦人 Levchin 在財報法說會上表示，大型零售商意識到「先買後付」的趨勢不僅一種時尚或一種功能，「他們將我們視為供應商。」

Affirm 在財報中表示，其全年和第一財季的財測並未將與亞馬遜合作對營收或商品總量的潛在貢獻納入計算。該公司與亞馬遜的合作業務目前正對選定客戶進行測試，未來幾個月才會更廣泛地推出。