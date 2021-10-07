迎接購物季 Target也推先買後付！Affirm股價飆漲20%

金融科技新創公司 Affirm (AFRM-US) 週三股價飆升近 20%，係因連鎖零售商 Target (TGT-US) 開始向購買金額 100 美元以上的顧客提供 Affirm 的先買後付 (BNPL) 服務。

Target 在部落格上表示，隨著消費者開始為購物假期做準備，公司也將與 Affirm 和較小的競爭對手 Sezzle 合作。

Target 金融和零售服務總裁 Gemma Kubat 表示：「我們知道，我們的顧客希望可以使用簡單、負擔得起的付款方式，且沒有超出家庭預算。」

先買後付 (BNPL) 就是分期貸款，且通常是無息分期。由於操作方便且不需要信用卡，且滯納金通常低於信用卡循環利率，Affirm 甚至不收滯納金，遲繳或欠繳就是凍結帳戶。BNPL 供應商通常會在零售商的網站上添加一個結帳按鈕，每筆交易向商家收費。

RBC 資本市場估計，增加 BNPL 選項可以讓零售商將轉換率提高 20% 至 30% (即來客量變為顧客量)，且平均每單採購金額可以提高 30% 至 50%。

Affirm 1 月時以每股 49 美元的價格上市，截至週三以 133.7 美元收盤，漲幅超過 150%，市值已超過 350 億美元。

Affirm 發言人證實了與 Target 的交易，且向外梅表示，公司近期調查顯示，超過半數美國人「有興趣在今年購物假期中，使用延後付費解決方案」。

Affirm 今年 8 月下旬也宣布了與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，為消費金額 50 美元以上的顧客提供 BNPL 服務，消息釋出當日激勵 Affirm 股價上漲 47%。

Affirm 8 月初也與蘋果 (AAPL-US) 合作，為 iPhone、iPad 和 Mac 消費者提供 BNPL 服務。

BNPL 市場起飛，金融科技公司紛紛搶進，例如 Square 於 8 月同意以 290 億美元收購澳洲 Afterpay；瑞典金融科技公司 Klarna 在去年底與梅西百貨建立合作關係後，今年 6 月以 460 億美元的估值籌集了資金。

Target 表示，顧客可以申請 Affirm 帳號後，在 Target 網站上選購商品置入購物車，接著就能選擇以 Affirm 付款並選擇每月還款。

「你永遠不會付出比結帳時同意的金額還高的費用，因為 Affirm 不收取任何滯納金或隱藏費用。」Target 說。