土洋對做 外資vs投信跟誰？

萬寶投顧楊惠宇表示，美國 10 月新增非農就業為 53.1 萬人，比預期 45 萬人大增，失業率降至 4.6%，經濟數據好消息外，輝瑞新冠口服藥試驗良好，一切都逐步重回軌道，不過美中不足的是美國消費者物價指數 CPI 年增 6.2%，不但大於預期且創下 31 年來最大漲幅，聯準會只要不提前做出動作，就是短暫反應。

台灣 10 月出口首破 400 億美金連 16 紅，創下金融海嘯過後最長上升期，月線已穿過季線而上，台股基本面、技術面都沒有問題，接下來前波高點 17633 至 18034 均量為 5000~6000 億，以目前平均 3500 的量尚缺臨門一腳，權值股台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW) 若能持續吸引外資回流，則有利於指數上攻。

去年指數從 11997 到目前 17559 共漲了 5562 點，投信共買了 947 億、外資則賣了１兆，今年第三季投信小賣 28 億、外資續賣 1104 億，10 月分投信買超 174 億、外資賣超 574 億，從兩年前至今，外資及投信始終不同調，至於在個股上也出現明顯分歧，所謂西瓜偎大邊，照道理說外資錢多拳頭大，但果真如此嗎？

萬寶投顧楊惠宇指出，同欣電 (6271-TW) 去年 5 月外資大賣 14287 張，但投信卻買超 9070 張，當月低點 117 元從此沒見過，股價後來衝上 280 元、台積電 (2330-TW) 去年 3 月外資大賣 37.6 萬張，投信反手買進 5870 張，當時股價 235.5 元，如今台積電己來到 600 元之上，看來外資也有做錯的時候，但這時我們又要反向思考，難道跟著投信就是萬靈丹嗎？

友達 (2409-TW)6 月投信大買 13.6 萬張，外資狂賣 43.1 萬張，股價從 26.8 元一路溜至 16.25 元、華邦電 (2344-TW)5 月投信買超 2.4 萬張，外資賣超 4.3 萬張，股價從 35.6 跌至 23.75 才止住，如此看來似乎沒有絕對，所謂「公說公有理、婆說婆有理」，那麼外資或投信是要選哪邊站呢？

長榮 (2609-TW) 第三季 EPS 為 15.15 元，光一季就賺贏上半年的 15.02 元，第四季有新船投入利潤最高的歐洲線，換句話說本季獲利再創高機會大，全年獲利由 40 元上調至 45 元，本益比 3 倍不到，股價站上季線後開始有漲不動現像，外資連 6 賣、投信連 3 買，法人持股 29%，外資就占了 26%，雖然基期很低，但外資籌碼仍多，只要不停止賣出股價就會持續受到壓力。

嘉澤 (3533-TW) 今年受惠電競及雲端產品需求，刺激獲利大幅躍升，近五年 EPS 由 1.38 元跳升至 26.41 元，今年還有再成長 25%~30% 幅度，於 AMD 伺服器供貨比重高達 50%，也算是元宇宙概念股之一，明年在英特爾新平台 Eagle ｓtream 問世，加上 5G、A I、H PC 等技術發展下，長線動能明確，投信 10 月中旬持續調節，但外資反手買進，股價己將回到前波高點，本益比 18 倍並不高。

萬寶投顧楊惠宇表示，威鋒 (6756-TW) 在物聯網時代下，資訊快速流通，無論在資料傳輸數量及速度要求均提升，高速傳輸將成為必備條件，目前 USB4.0 傳輸速度比前一代高出一倍，但開發難度也相對較高，具產業進入門檻，未來終端產品越來越往輕薄短小發展，以筆電來講 USB Host 提供約兩個接口，但要連接更多的週邊產品，則需要使用到 USB Hub，預估未來光在筆電市占就有高達 25%，10 月底到現在投信賣超 1111 張、外資買進 1806 張，股價即將接近歷史新高。

智原 (3035-TW) 為客戶打造的 MCU(微控制器)在中國出貨暢旺，加上 NRE(委托設計)陸續進入 ASIC(特殊應用晶片)量產階段，以及母公司聯電 (2303-TW) 產能支援下使得獲利擺脫以往 1 元的窘境，大幅調升至 4 元水準，股價由投信買上來，也由投信賣下去，外資接手買進，雖然沒有拉升股價但己看到止穩現象。

講到這裡，可能很多投資朋友還是沒有結論，萬寶投顧楊惠宇幫大家做個總結，遇到土洋對做要注意什麼：

籌碼在誰手中：以長榮來看，因為外資仍握有多數持股，故要偏向外資做法。 產業是否有前景：如智原及威鋒，IP 及高速傳輸都是主流，此種股票就算被賣出，但只要籌碼一回流就會走回趨勢。 股價是否合理：以嘉澤來講獲利連年成長，明年需求也明確，本益比不高之下外資一買就回神，但如果股價不合理則容易遇到獲利了結賣壓，不過這種股票通常外資也不太會買就是，另外要留意的是，每個產業市場所賦予的本益比不同，故不可一概而論。

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