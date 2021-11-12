操盤手看台股：調整步伐 元宇宙漲多震盪 資金流向誰？

美國公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，高於市場預期，創下過去 31 年以來最大漲幅，顯示企業所面臨的成本壓力，正逐漸轉嫁給消費者，市場擔憂美國經濟成長腳步可能放緩。連漲多日的台股，隨著 11/10 日未能越過 11/9 日高點，出現「高不過高」的訊號，原先創高的慣性出現改變，加上當前由於指數逼近今年 9 月高點 17633 點，上漲壓力隨之增加。11/11 日的大盤在權值股走弱下，指數回測 5 日線。先前提到要觀察今年 9 月高點 17633 點，多方能否一次越過。如今，指數在衝關前先拉回，顯示多方不急攻，調整上攻步伐為先。

目前營收公布告一段落，財報公布進入高峰期，而股價與財報預期之間的調整近尾聲，年底的作帳行情及明年的做夢行情已在啟動中。明年營運的成長動能或是轉機強度成為當前的選股重點。近日台積電宣布將於高雄設晶圓廠，不僅台積電供應鏈如帆宣、萬潤、京鼎等轉強，由於這次設廠地點選址在原楠梓中油高雄煉油廠舊址，故在交地前，土壤及地下水污染整治必須先完成，故土地整治的可寧衛，股價更創新高。而由於台積電先前在台南設廠後造成房地產價格大漲，市場樂觀期待高雄可望複製同樣狀況，故中石化、東泥、永信建、京城等高雄資產營建股也轉強，相繼反應明後年的想像空間，後續可持續追蹤。

至於隨著各國疫苗接種率提升，陸續放寬邊境管制，投資人認為後續疫情對經濟衝擊將減弱，特別是國際旅行和商務旅行可望逐步回溫，故航空雙雄的華航與長榮航，最壞情況可能就在今年，明年營運可望走出谷底，近日股價持續創高，原先在航運的資金已有部分轉入航空股。對於一個操盤手而言，不停地尋找新機會，持續地關注新題材，已是每年接近年底時的重要課題；通常只要能夠逮到一波，績效往往很可觀，特別是興櫃市場，近期成為資金新去向。

展望 2022 年，現階段仍以元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等題材，最具市場共識。曾提到一旦行情震盪，類股輪動會加快，果然元宇宙概念股漲多後出現震盪，部分賺到 3~5 成的資金獲利了結，轉進低軌衛星以及部分 IC 設計進行點火。當中鴻海集團旗下網通的建漢，股價創下波段新高！同屬鴻海集團網通的台揚 (2314-TW)，主攻微波及衛星通訊廠，日前拿下美電信業者 Dish 的 O-RAN(無線電單元) 訂單，Q4 將出貨，有機會轉虧為盈，而相關 O-RAN 新品已在多家客戶進行認證中，為明年營運添成長動能。近年投入低軌衛星研發，收發機 / 天線模組已獲客戶認證，同時打入馬斯克 Space X 星鏈計畫供應鏈，相關商機明年將顯現，未來隨著 5G + 衛星通訊時代來臨，旗下產品線將同步受惠，值得進一步留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險