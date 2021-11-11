美國將加強美汽車、卡車碳排規定 新法擬於12月上路

美國環保署 (EPA) 署長黎根 (Michael Regan) 周三 (10 日) 在聯合國氣候峰會上表示，拜登政府將加強汽車、卡車碳排放限制，預計新汽車排放法規將於 12 月實施，此舉有望加速電動車或新能源、節能車款的轉型。

然而這對汽車製造商而言可能是一個打擊，目前傳統車廠正依靠貸款和補貼措施，以滿足 2023 年嚴格汽車排放要求。

白宮本周將開始對環保署起草的汽車、輕型卡車溫室氣體排放法規進行最終審查，目標 12 月正式實施新規定。

限制碳排放的計畫原於今年 8 月提出，原本希望讓 2026 年出廠汽車能遵守最嚴格的排放法規，並助美國汽車業支持白宮設定電動車銷量在 2030 年前佔新車銷量達 40% 的目標。

黎根表示，8 月提出該計畫後收到外界諸多意見，創造出此汽車、卡車碳排放的最終規定，如今這將是更有力、更長期性的法規，能夠承受潛在法律挑戰。

此外，黎根計劃還將加強遏制石油、天然氣鑽井甲烷洩漏問題。美國環保署目前未禁止原油業在鑽井燃燒天然氣，此作法將釋放二氧化碳和甲烷，破壞環境。

如果此計畫最終通過，限制燃燒天然氣規定實施後將使 2030 年整個原油業甲烷排放量減少 74%，再加上公聽會的論點以及後續補充提案，該法規能在法律上更長久、合法且具可行性。

另外，EPA 在經歷美國最高法院挑戰其法律權威的陰影後，內部官員正竭盡全力制定新的發電廠排放限制規定，包括要求發電廠設備遵守使用效率和使用再生能源。