元宇宙掀全球投資瘋 台廠搶搭新興科技列車

全球新興科技列車加速中，「元宇宙」成了近來最瘋的投資話題，《財訊》報導指出，在真正落地之前，元宇宙對雲端與終端的性能要求更高，連結實體商務及軟硬體供應鏈的需求也會跟著成長，以 AR 或 VR 為主的載具將成必要條件，已讓各大廠商開始布局相關產品與技術，雖然未來變化仍大，但誰都不敢缺席。

想像一下，你正藉由穿戴式 AR (擴增實境) 或 VR (虛擬實境) 設備，進入一個持續更新的網路遊戲空間中，所有食、衣、住、行、育、樂、社交與工作，甚至由此衍生的所有商業行為，都可以在這個「遊戲」中完成，個人與企業都能利用工具提供各種服務，搭配加密貨幣完成金流作業，並進一步延伸至現實生活，完成真正的商業行為。這就是近來最熱的元宇宙基本概念。

《財訊》報導指出，包含臉書 (Facebook，後改名為 Meta) 在內的許多企業都認為，誰能主導元宇宙平台，就掌握了未來產業的方向；而對投資圈來說，更意味著一個全新的巨大市場正在崛起。

最早公開喊出要進入元宇宙，甚至公司名稱也改成 Meta 的臉書，在架構元宇宙的進度，看起來最快，但分食元宇宙市場的廠商眾多，大致可以分為三類，第一類是直接掌握大量使用者的平台商，例如臉書、微軟、亞馬遜 (Amazon)、遊戲平台 Steam 等；第二類是使用者要進入元宇宙的載具商，包括設備廠商，如宏達電與市場傳言明年即將推出新商品的蘋果等；第三類則是架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達 (Nvidia)、超微 (AMD) 晶片廠、伺服器廠等。

根據《財訊》報導，全球主要科技廠商爭相投入元宇宙，但以現有的技術而言，幾乎就像複製盤古開天闢地一樣，是遠比現有雲服務更複雜的次世代雲服務；其中包含了串流、3D 環境建構、應用託管以及許多不同專業領域的技術等，也為台廠帶來巨大的商機。