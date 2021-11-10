科妍皮下填補劑拿下俄商5年供貨合約 拚明年取得認證出貨

科妍 (1786-TW) 與俄羅斯醫美通路集團 Sistema Plus JSC 公司，簽署五年透明質酸皮下填補劑供貨合約，目標明年取得當地許可認證後開始銷售。

科妍旗下 HYADERMIS、 FACILLE 及 ANIMERS 等系列醫美產品皮下填補劑，已在台灣、中國、印尼、歐盟及日本等地銷售，隨著與 Sistema 集團合作進軍俄羅斯市場，科妍醫美產品全球化佈局更趨完整。

科妍近年積極擴展海外版圖，儘管今年受到疫情影響，旗下三大主力產品關節腔注射劑、防沾黏及皮下填補劑，銷售仍不俗，推升前 10 月營收 3.99 億元，年增 3.5%。

據統計，以俄羅斯為首之歐亞經濟聯盟，包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等，再加上周邊東歐的捷克、立陶宛、愛沙尼亞和羅馬尼亞等國家人口，超過 2 億人，帶動整體醫美市場需求近年快速增加。

科妍看好，旗下產品有高度研發製造能力及競爭優勢，結合 Sistema 在地行銷業務優勢，有助皮下填補劑加快布局歐亞經濟聯盟與東歐各國。

科研第三季稅後純益 2009 萬元，季減 36.5%、年減 40.9%，每股純益 0.3 元；前三季稅後純益 7635 萬元，年減 17.64%，每股純益 1.15。