〈紐約匯市〉美國10月PPI仍高、市場靜待CPI報告 美元續貶  

美元對一籃子貨幣周二 (9 日) 震盪走低，當日公布的 10 月生產者價格指數 (PPI) 漲幅仍大，投資人靜待周三出爐的 10 月消費者物價指數 (CPI)，判斷物價漲勢是否加速。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.11%，報 93.948，上周五一度觸及 15 個月高點。

美國勞工部公布，10 月 PPI 較去年同期上漲 8.6%，增幅和 9 月相同，且略低於市場預期，但仍是近 11 年來最大增幅。

交易員如今把目光轉移到消費者通膨數據，道瓊訪調經濟學家預測 10 月 CPI 加速上漲，可能年增 5.9%、創 30 年來最快增速，月增 0.6%，此外，不計食品和能源的核心 CPI 預料年增 4.3%，月增 0.4%。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 說：「在美國公布 CPI 報告之前，不必期待美元會有什麼重大變動。直到報告公布了，外匯市場才會有多一點動靜。」他預期，CPI 的年增幅可能略強於市場預期。

Fed 官員最新談話顯示，他們目前不清楚高通膨是否會比原本預期的更加根深蒂固。一向鴿派的舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 周二說，2022 年年中之前，才能更清楚掌握就業和通膨展望，這和她先前的談話相比稍稍偏鷹。

偏鴿的明尼亞波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則說，他相信目前讓人們無法進入勞動力市場和導致物價高漲的因素，將被證明是暫時性的現象。

歐元兌美元升值 0.07% 至 1.1594 美元，日圓兌美元觸及一個月高點 112.73 日圓，紐約尾盤報 112.83 日圓。英鎊大致持平，報 1.3561 美元。

紐元彈升後重挫，貶值 0.51% 至 0.7132 美元，先前升值的主要力量來自紐西蘭央行本月可能升息達 2 碼。

對風險敏感的澳幣也下滑，貶值 0.6% 至 0.7378 美元。

比特幣創新高，最高漲至 68564 美元，但尾盤翻黑下跌 1.15%，報 66791 美元。以太幣盤中創下 4843 美元的歷史新高。

截至周三 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：