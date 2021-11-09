南韓晶片巨頭證實已向美國提交業務資訊 強調不含敏感內容

據《韓聯社》報導，南韓晶片巨頭三星電子和 SK 海力士周二 (9 日) 證實，兩家公司已於美國時間周一下午，向美國政府提交了其晶片業務資訊。但兩家公司強調，均未提交客戶資料等敏感資訊。

華盛頓先前要求主要晶片廠商，於 11 月 8 日前「自願」共享商業資訊，以解決當前的供應鏈危機。三星表示，在與商務部討論後，公司沒有提交客戶資訊，因此合約保密條款不允許這麼做。

SK 海力士則將部分資料標記為機密文件，庫存資料只按車用、手機用、電腦用分類提供。SK 海力士還表示，他們在密切協商後，以一種「我們可以保護與客戶的信任關係的方式」共享資訊。

據美國聯邦政府官網資料，截至前一天共有 67 家企業提交資料，到周二上午，暫時還不包括兩家主要南韓企業。

三星和 SK 海力士在全球記憶體晶片占主導地位，市占合計超過 70%。三星也是全球第二大晶圓代工廠。

南韓工業部長 Moon Sung-wook 周二前往美國，討論半導體供應鏈、鋼鐵關稅和其他懸而未決的問題。預計會與美國商務部長 Gina Raimondo 和能源部長 Jennifer Granholm 見面。

首爾和華盛頓最近決定建立一個新的主管級對話管道，定期討論半導體問題。