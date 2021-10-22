三星SDI與Stellantis聯手 在美合資建電動汽車電池廠

南韓三​​星 SDI(006400-KR)周五 (22 日) 表示，已經與全球第四大車廠 Stellantis 達成合資協議，將建廠為北美市場生產電動汽車電池和模塊。

這家南韓電池製造商表示，合資企業的目標是在 2025 年上半年投產，初始年產能為 23 吉瓦時 (GWh)，之後再擴大至 40GWh。

雙方沒有提及交易的細節，建廠地點仍在評估中。新廠生產的電池，預計將供應給 Stellantis 在美國、加拿大和墨西哥的工廠。

三星 SDI 已經在南韓、中國和匈牙利設有電動汽車電池工廠，為 BMW 和福特汽車等客戶提供電池。

本周早前，Stellantis 還宣布了與南韓 LG Energy Solution 達成初步協議。透過這兩家合資企業，Stellantis 有望確保年電池產能達到 80 GWh，可為約 120 萬輛電動汽車提供動力。

Stellantis 於今年 1 月，由義大利汽車製造商 FCA(飛雅特克萊斯勒) 和法國 PSA 合併而成，依公司規劃，Stellantis 力爭到 2030 年，電動汽車能占其美國市場銷量的 40%。

三星 SDI 股價周五上漲近 2%，報 737000 韓元，為上月底以來最高。