【Wen姐筆記】閃電俠航海王鋼鐵人會合17500在望？別只玩打卡路過

美國基礎建設案過關，鋼鐵人加入多方陣營，與代表電子族群的閃電俠，以及上周歸隊的航海王會合，台股多方射門 17500 點在望! 不過射門得分之後，別只玩打卡路過! 多方能否闖關成功的關鍵為 17520 點! 關鍵點位為 17422、17488 與 17555 點。

多方昨日成功衝過 17300 至 17400 點間雷區，17366 轉為重要支撐區，17400 點兩端哨站 17383 與 17422 點，如能成為重要補給區，多方續往北挺進的企圖強烈! 多方如能站穩 17448 點，目標將往 17500 點射門，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如軋空燃料足夠，還有機會續往 17555 與 17600 點城池前進，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點。

但如 17366 點棄守，仍得提防往 17333 與 17300 點城池回測，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。如棄守 17256 點，本波攻勢將降溫，恐續往 17200 與 17153 點回測，17200 點兩端哨站為 17222 與 17177 點。棄守 17153 點對多方較為不利，需提防空方反撲氣勢轉強!

11 月開局，美股頻創新高，外資也開始認錯回補台股，讓台股擺脫均線蜘蛛網區糾纏後，突圍北上! 目前價量關係配合得宜，電子半導體族群主將穩盤，人氣股航海王鋼鐵人陸續歸隊，多方如能持續進行輪動，台股今年延續多頭年的氣勢增強! 不過還是要提醒投資人，台股波段漲幅已逾 1200 點，已經急噴的中小型題材股，仍得提防趁大咖照顧指數之際，短線出現遭到獲利下車調節! 急漲勿追，仍以底部型態完成，或回檔休息後再出發的個股，作為短線切入首選! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)