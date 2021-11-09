台積電登高一呼 台股放量漲126點收17541點 創波段新高

美股費半指數續創新高，使得半導體族群今 (9) 日再度成為台股多頭指標，在台積電強勢領軍下，指數一度站上 17500 點關卡，創波段新高，電子股資金比重占近 6 成，加權指數終場上漲 126.06 點，收在 17541.36 點，成交值放大至 3932.55 億元。

AMD 將為 Meta 打造資料中心晶片，搶食元宇宙商機，並推出首款採用台積電 3D Chiplet 封裝架構的第三代 Epyc 伺服器 Milan-X 系列，激勵台積電股價一度攀抵 617 元，市值逼近 16 兆元大關，終場收 611 元，漲幅 1.5%，成交量能放大至 3.9 萬張。

晶圓代工廠聯電最高來到 64.9 元，大漲近 4%，但漲幅逐漸收斂，終場收 63.1 元；聯發科晶片漲價效應持續發酵，在外資不斷買超帶動下，股價連日走揚，今天一度上漲 2%，攻上千元大關，但午盤後賣壓隨即出籠，終場翻黑小跌收 978 元。

其他台廠 AMD 概念股今天也受到利多消息激勵，包括晶片、散熱、PC、ABF 載板等族群，其中祥碩來自 AMD 營收比重超過 6 成，營運可望水漲船高，早盤一度強漲逾 9%，終場漲幅收斂至 4%，站穩 1700 元之上；南電來自 AMD 營收比重估逾 1 成，法人看好後市有撐，早盤也有 3% 以上的漲幅。

昨天表現強勢的貨櫃雙雄，今天遭到調節下挫逾 1%，萬海則跌逾 3%，航空雙雄受惠貨運旺季效應，持續吸引資金進駐，長榮航、華航終場大漲逾半根停板，此外，遠雄港、慧洋 - KY、台航、裕民、中航等同樣獲買盤力挺。運輸類股今天互有漲跌，占大盤資金比重仍有 23%。

