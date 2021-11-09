〈台股盤前要聞〉10月出口首跨400億美元、力積電搶食元宇宙商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台灣 10 月出口值首度突破 400 億美元，寫下連 16 紅，全年出口值 4000 億美元「毫無懸念」；力積電董事長黃崇仁表示，第四代氧化物半導體材料 IGZO (氧化銦鎵鋅) 上取得突破，將可生產元宇宙顯示驅動晶片。以下是今 (9) 日必看重要財經新聞。

全年出口 4000 億美元「毫無懸念」 為近 11 年來最大增速

在國際經貿續熱、原物料價格飆漲帶動下，10 月出口值首度突破 400 億美元達 401.4 億元美元，連續 16 個月正成長，財政部統計處處長蔡美娜說，全年出口值 4000 億美元已是「毫無懸念」，為近 11 年來最大增速。閱讀全文...

力積電搶吃元宇宙商機 黃崇仁：第四代半導體取得突破 可生產顯示驅動晶片

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁昨 (8) 日表示，力積電也是元宇宙概念股，在第四代氧化物半導體材料 IGZO (氧化銦鎵鋅) 上取得突破，可生產解析度超過 5000ppi 的元宇宙顯示驅動晶片。閱讀全文...

蘋果拉貨升溫 玉晶光 10 月營收 19.66 億元 創同期新高

蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機拉貨動能強勁，光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 昨 (8) 日公布 10 月營收為 19.66 億元，創歷年同期新高，月減 11.57%，年增 18.87%。玉晶光前 10 月營收 129.81 億元，年增 2.83%。閱讀全文...

力積電 Q4 毛利率續向上 全年將衝破 40%

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 總經理謝再居昨 (8) 日表示，在漲價效益推升下，第四季毛利率將持續向上，全年將突破 40%，每股純益會超過 4 元。閱讀全文...

可成 Q3 毛利率 35.4% 創 11 季新高 每股賺 2.64 元

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 昨 (8) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠折舊費用降低、產品組合優化等效益，營運三率三升，毛利率達 35.4%，創 11 季新高，稅後純益 20.1 億元，季增 195%，年增 254%，每股稅後純益 2.64 元，累計前三季達 6.83 元。閱讀全文...

網民贊成馬斯克賣股 特斯拉在法蘭克福一度大跌 9%

特斯拉 (TSLA-US) 在德國法蘭克福上市的股票，周一 (8 日) 早盤下跌約 9%，因為投資者為其執行長馬斯克 (Elon Musk) 可能出售約 10% 的股票而預做準備。閱讀全文...

全球最低稅負制 2023 年上路 172 家上市櫃公司受影響

立委吳秉叡昨 (8) 日指出，G20 對全球最低稅負制達成共識，稅率訂在 15%，最快 2023 年上路，恐衝擊在台跨國企業與台商；對此，金管會黃天牧表示，約有 172 家上市櫃公司受影響，金管會將密切觀察。閱讀全文...

友達 10 月營收 303.8 億元 月減 7.9% 連六個月守住 300 億元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (8) 日公告 10 月營收，受面板價格滑落、出貨減少影響，單月營收滑落至 303.84 億元，月減 7.9%、年增 18.1%，但仍連六個月站穩 300 億元，並創近五年同期新高，累計今年前 10 個月營收達 3080.35 億元、年增 42.5%。閱讀全文...