〈美股盤前要聞〉北美開始冬令時間 美股期貨漲跌不一

美國進入冬令時間，美股交易推遲一小時。Fed 主席鮑爾將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.481%。美股期貨週一 (8 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.02%。

1. 北美昨 (7 日) 開始冬季時間 今起美股 22：30 開盤

美國 2021 年冬令時間於 2021 年 11 月 7 日當地時間早上 02：00(台北時間下午 15：00) 開始，至明年 3 月 13 日當地時間早上 02：00 結束，代表美國股票市場的例行交易時段，將較前半年的台北時間延後 1 小時。

11 月 8 日 (周一) 為冬令時間後美股首個交易日，交易時間改為台北時間周一至周五 22：30 到次日凌晨 5：00。

2. 網民贊成馬斯克賣股 特斯拉在法蘭克福一度大跌 9%

特斯拉 (TSLA-US) 在德國法蘭克福上市的股票，周一 (8 日) 早盤下跌約 9%，因為投資者為其執行長馬斯克 (Elon Musk) 可能出售約 10% 的股票而預做準備。

馬斯克周六 (6 日) 於 Twitter 上發起投票，表示如果社群媒體用戶同意，他將售出其 10% 的股票。結果共獲超過 350 萬票投票，其中 57.9% 的人贊成賣股。

馬斯克此前曾表示，他將不得不在未來 3 個月內行使大量股票期權，這將產生巨額稅收。他必須賣出一些股票，才有足夠資金繳納稅款。

3. 波克夏 Q3 現金 1492 億美元再創歷史新高

股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威 (BRKA-US) 週六 (6 日) 公佈第三季財報，營收年增成長 18% 至 64.7 億美元，但淨利則年增率大減 66% 至 103.4 億美元，且手中的現金儲備竟創下歷史新高的 1492 億美元。

第三季波克夏財報亮點，主要是現金儲備創下 1492 億美元的歷史新高，儘管在此期間，巴菲特還投入 76 億美元回購庫藏股。

波克夏的製造業、服務業和零售業利潤也創下自 2009 年中有數據以來的第三高水平，年增高達 15%。

4. 美國放寬入境旅遊限制 航空業估將湧入大量遊客

美國從週一 (8 日) 起重新開放陸空邊境，結束了疫情爆發 20 個月以來的旅遊限制，預計將會迎來大量完整接種過新冠肺炎疫苗的國際旅客入境。

美國聯合航空 (UAL-US) 預估，週一的國際入境旅客總數將較上週 (20,000 人) 大增約 50%。

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 則警告表示，一開始可能會大排長龍，旅客應該要為此做好準備。達美航空表示，自美國宣布重啟邊境以來的 6 週內，該公司的國際銷售點 (POS) 訂票量與宣布前相比大增了 450%。

5. 比特幣行情睽違 2 週半後衝高 以太幣站上歷史高點

據《路透社》週一 (8 日) 報導，加密貨幣的比特幣 (BTC) 在 8 日當天、出現 2 週半以來的行情高點。此外，以太幣 (ETH) 也在 8 日創下歷史新高。

11 月 8 日的比特幣約上揚 3% 至 65121 美元，同日的以太幣則是寫下 4711 美元的新高紀錄。截稿前，比特幣價格來到 65848.17 美元，以太幣價格來到 4729.68 美元。

自從 2021 年 10 月初以來，以太幣已經上漲了 57%，而比特幣也大約上漲 50%。背後原因和市場期待已久的美國首檔比特幣期貨 ETF「ProShares 比特幣策略 ETF」的出現有關，市場對該檔 ETF 寄予重望；另一個因素則是有愈來愈多的投資人，把加密貨幣當成抗通膨的避險工具。