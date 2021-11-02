可口可樂砸56億美元買下BodyArmor 強化運動飲料產品組合

可口可樂 (KO-US) 周一 (1 日) 宣布以 56 億美元價格買下運動飲料品牌 BodyArmor 的剩餘股權，為該公司迄今最大的品牌併購案。

消息傳出後，可口可樂周一以 56.39 美元開出，開盤幾乎持平，截稿前於盤中小跌 0.07%，暫報每股 56.33 美元

早在 2018 年，可口可樂就以 3 億美元價格買下 BodyArmor 的 15% 股權，成為後者第二大股東，當時 BodyArmor 的第三大股東為已故 NBA 傳奇球星布萊恩 (Kobe Bryant)。

可口可樂預計，BodyArmor 今年銷售額估逾 14 億美元，年增約 50%。在買下剩餘 85% 股權後，這將成為可口可樂史上最大的品牌併購案，超過 2018 年與英國連鎖咖啡店 Costa Coffee 的收購交易。

作為併購交易的一部份，Bodyarmor 共同創辦人 Mike Repole 將與可口可樂合作，擔任飲料產品組合顧問，且 Repole 過去創立的飲料品牌如 Vitaminwater、Smartwater 和 Energy Brands 都將歸可口可樂所有。

市場認為，可口可樂此舉意在提升運動飲料市場的市占率，助其和百事可樂旗下運動飲料品牌開特力 (Gatorade) 競爭。

在上述交易談妥前，瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Kaumil Gajrawala 樂見本次併購案，稱 BodyArmor 的品牌資產結合可口可樂強勁的品牌推廣能力，可望為該公司帶來正面影響。