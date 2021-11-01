美國10月ISM製造業PMI小跌至60.8 仍優於預期

周一 (1 日) 公布美國最新 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)，在供應鏈瓶頸持續干擾下，10 月製造業 PMI 自上月的 61.1，小幅下滑至 60.8，但仍處於擴張區間且優於市場預期的 60.5。
10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 59.8，前值 66.7
- 生產指數報 59.3，前值 59.4
- 僱傭指數報 52.0，前值 50.2
- 供應商交貨指數報 75.6，前值 73.4
- 存貨指數報 57.0，前值 55.6
- 客戶端存貨指數報 31.7，前值 31.7
- 價格指數報 85.7，前值 81.2
- 未完成訂單指數報 63.6，前值 64.8
- 出口訂單指數報 54.6，前值 53.4
- 原物料進口指數報 49.1，前值 54.9
新訂單指數自 9 月的 66.7，大幅下滑至 59.8，為去年 6 月以來最低，生產指數則幾乎不變，僱傭指數則小幅上升至 52.0，至 3 個月最高。
此外，10 月供應商交貨指數升至 75.6，登上 5 個月高點，顯示在勞動力短缺、塞港問題未解的情況下，製造商仍持續面臨原物料交期拉長的挑戰，價格指數也升至 3 個月高點。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業表現依舊良好，但對企業來說，滿足需求仍是一大挑戰。
根據 ISM 受訪企業說法，採購經理人普遍認為，既使業務表現強勁，供應鏈限制和勞動力短缺問題仍持續推高成本。
周一的另一份報告顯示，10 月 IHS Markit 美國製造業 PMI 修訂值下滑至 58.4，低於初值的 59.2。