美國10月ISM製造業PMI小跌至60.8 仍優於預期

周一 (1 日) 公布美國最新 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)，在供應鏈瓶頸持續干擾下，10 月製造業 PMI 自上月的 61.1，小幅下滑至 60.8，但仍處於擴張區間且優於市場預期的 60.5。

10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 59.8，前值 66.7

生產指數報 59.3，前值 59.4

僱傭指數報 52.0，前值 50.2

供應商交貨指數報 75.6，前值 73.4

存貨指數報 57.0，前值 55.6

客戶端存貨指數報 31.7，前值 31.7

價格指數報 85.7，前值 81.2

未完成訂單指數報 63.6，前值 64.8

出口訂單指數報 54.6，前值 53.4

原物料進口指數報 49.1，前值 54.9

(圖：ISM)

新訂單指數自 9 月的 66.7，大幅下滑至 59.8，為去年 6 月以來最低，生產指數則幾乎不變，僱傭指數則小幅上升至 52.0，至 3 個月最高。

此外，10 月供應商交貨指數升至 75.6，登上 5 個月高點，顯示在勞動力短缺、塞港問題未解的情況下，製造商仍持續面臨原物料交期拉長的挑戰，價格指數也升至 3 個月高點。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業表現依舊良好，但對企業來說，滿足需求仍是一大挑戰。

根據 ISM 受訪企業說法，採購經理人普遍認為，既使業務表現強勁，供應鏈限制和勞動力短缺問題仍持續推高成本。

周一的另一份報告顯示，10 月 IHS Markit 美國製造業 PMI 修訂值下滑至 58.4，低於初值的 59.2。