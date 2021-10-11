通用目標奪下美電動車龍頭 雙鴻車用營收跟進翻倍增

通用汽車 (GM-US) 劍指特斯拉 (TSLA-US) 要成為美國電動車銷售領導商，目標 2030 年營收上看 2800 億美元，據了解，台散熱廠雙鴻 (3324-TW) 為通用 GPU、CPU 散熱系統供應商，營運直接受惠，營收將翻倍成長。

據外媒報導，通用計畫 2030 年營收達到 2800 億美元，將比目前年營收平均值 1400 億美元倍增，除鞏固傳統汽車領域外，將推出多款電動車與數位服務。

通用更對電動車相關資本支出從 90 億美元提升到 100 億美元，看好電動車 2030 年銷售額將從原預估的 100 億美元，躍升至 900 億美元。

據悉，雙鴻近年積極搶攻電動車商機，陸續與美國、歐洲、中國共 7、8 家車廠進行產品測試，今年已與美國與歐洲各一家車廠完成認證，其中，美國車廠就是通用，供應智能駕駛 GPU、CPU 散熱系統。

雙鴻表示，車用散熱系統模組自第四季開始小量出貨，不過營收比重仍相對小，預期隨著客戶積極擴展電動車領域，2023 年車用營收貢獻將顯著擴大，加上基期低，營收將呈倍數增加。

通用全力朝全電動車轉型，力拚超車特斯拉，不過特斯拉為坐穩龍頭寶座，透過裝大廠尋找更多零組件供應商，並提升車用散熱效能。雙鴻的車用散熱模組已送樣給該美系電動車大廠，並已進入產品認證階段，有機會通吃兩大美系車廠散熱模組訂單。

雙鴻董事長林育申多次強調，電動車發展速度越來越快，美國與中國政府大力推行，預期電動車將是未來三年產業先驅，雙鴻也將跟上這波產業趨勢。