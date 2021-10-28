台嘉碩結盟美商擴出海口 明年資本支出擬超越今年

台嘉碩 (3221-TW) 與美國 Akoustis (AKTS-US) 深度結盟確立後，雙方簽署策略開發協議，台嘉碩將提前在台進行表面聲波濾波器（SAW）產品的前段製程，預估 2022 年總體資本支出金額將大幅超越今年 1 億元。

台嘉碩今年上半年資本支出金額約 7000 萬元，在轉讓美國子公司 RFMi 的 51% 股權給 Akoustis 後，售出股權總金額 600 萬美元，還有相當於 250 萬美元的 AKTS 股票，其中 600 萬美元現金已入帳，挹注台嘉碩規劃在台進行表面聲波濾波器（SAW）產品前段製程投資。

台嘉碩指出，與美國 Akoustis 深度結盟，雙方並簽署策略開發協議，未來美國 Akoustis 在手機及非手機應用表面聲波濾波器產品採購及開發上，將更進一步與台嘉碩的生產端合作。

台嘉碩與美方雙邊達成 RFMi 股權轉讓協議中，台嘉碩將其子公司 RFMi 的 51% 轉讓給 Akoustis，雙方還簽署策略開發協議，將應用 Akoustis 領先的先進 XBAW 射頻諧振器和濾波器技術，以及台嘉碩領先的 SAW/TC-SAW 產品和技術組合，共同開發和推廣下一代通信產品。

雙方的策略發展預計將對先進的 5G 網路、汽車和 ADAS 市場、醫療植入與監測健康管理、衛星通信、工業和物聯網應用等，提供廣泛新產品。

台嘉碩 2021 年前三季營收為 21.57 億元，已超越去年全年 21.36 億元，年增 37.27%。

Akoustis 利用專有的 XBAW 製造技術，為移動和其他無線市場生產體聲波射頻濾波器，有助信號蒐集，並加速天線和後端資訊之間的頻帶性能，隨著高純度、單晶和相關壓電材料的顯著進步，並驅動機電耦合併轉化為寬頻帶的共振器濾波器技術。