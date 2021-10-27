永豐金AI智能影像辨識系統獲專利認證 大幅節省工時

永豐金控 (2890-TW) 積極投入數位科技於金融場景應用，由永豐科技團隊研發出來的智能影像辨識系統，獲得經濟部智財局專利，永豐銀行表示，發展 AI 人工智能已成功運用在多項金融業務，包含電費單、支票等文件辨識作業，由於優化現有作業流程，大幅節省人工時間，活化人力運用。

永豐銀行智能影像辨識技術已應用於授信戶售電電費單辨識，並介接行內核心系統，以發展金融業務自動化，可省去逐筆人工處理電費單資料時間、簡化融資電廠貸後控管流程等，預估一年可節省至少 1000 小時工時。

智能影像辨識技術運用於支票審核，期望減少行員目視檢核、建檔輸入的作業負擔。談到應用場景，永豐銀行表示，「AI 智能審票系統」已能識別支票上的手寫中文大寫金額、日期，是否填載抬頭 (受款人) 等項目，並進一步判讀支票上法定記載事項的完備性。

永豐銀說明，流程上，當票據系統成功獲得辨識結果，即會進入自動化處理；反之若識別失敗或判斷出異常，才會觸發人工審核機制。

永豐銀行表示，該行每年經手的票據超過 500 萬張，若全部透過人工處理，極為耗費人力；目前 AI 智能審票系統已進行內部測試，可對市面上二十餘家行庫支票進行內容識別，取代傳統的人工登打，辨識精準度高達 9 成 5。

此外，在更為嚴謹的支票審核上，實測約有 2 成的支票自動審核通過，6 成的支票僅須人工檢視抬頭背書，另外 2 成才須由行員覆核。相較過去作法，AI 輔助票據作業約當創造 5、6 員的人力活化。

展望後續的金融科技策略，永豐金表示，將持續聚焦智能辨識等人工智慧金融應用，整合業務與技術，提供客戶金融整體解決方案。下一階段，永豐銀行規劃將支票影像辨識結合「永豐 iBranch」線上預填單服務，屆時永豐客戶在臨櫃存入票據前，可先透過自己的手機拍攝支票，即時辨識支票內容預填表單，減少在分行等待的時間。

此外，永豐內部也用影像辨識技術發展出包括文件影像自動分類、放款文件內文辨識等多元應用，長期目標則是將 AI 技術拓展到全行，實現業務流程的智慧應用。