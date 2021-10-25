永豐銀綠色金融再下一城 首推綠建築房貸

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行近年積極開拓綠色金融版圖，包括太陽能電廠融資、發行永續發展債券及綠建築等多元觸角，今 (25) 日再宣布，為了打造永續家園，首度推出綠建築專屬房貸。

伴隨政策推動都市更新及危老屋重建均適用相關獎勵，連帶推升全台綠建築數量已逾 9000 件。永豐銀行指出，今年 7 月統籌主辦旗下首宗綠建築都更聯貸案；同時，去年永豐銀行與整體金控集團的裝修工程，使用綠建材比例亦達 63% 以上、超越原訂目標，由內而外落實綠色營運。

永豐銀今日進一步推出綠建築房貸，只要建物或所屬社區具備綠建築標章者，可申請房屋貸款最長 40 年期、利率 1.31% 起，同時最高可貸 8 成及最長 3 年寬限期。

永豐銀行推動綠色金融不遺餘力，旗下再生能源產業去 (2020) 年度放款月平均餘額占全體本國銀行比重逾 3 成、高居首位，主管機關頒予「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎；今年持續籌組大型電廠聯貸案，主辦迄今全台裝置容量規模前二大的「漁電共生」太陽能電廠；同時攜手售電交易平台，推動綠電邁向電子商務時代。

此外，永豐銀行指出，今年 5 月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond），募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫，同時也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的銀行業者。去年該行亦簽署赤道原則，實踐責任授信，全力響應永續發展。