〈半導體協會年會〉吳田玉：日月光今年將有27座智慧工廠 占總產能高達10%

台灣半導體產業協會今 (27) 日舉辦線上年會，日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉表示，儘管封測是半導體的傳統產業，日月光選擇自 2011 年開始投入關燈工廠，希望藉由數位轉型，提高公司附加價值，預計 2021 年日月光將有 27 座智慧工廠，占總產能 10%。

吳田玉指出，加入日月光後，企業數位轉型一直在發生，也是全球競爭力的體現，若認真投資將有相對應報酬，若不做的話則會有變相的懲罰 (Penalty)，他並點出轉型有三大策略，包括數位文化、數位科技、產業生態系。

吳田玉認為，一個公司數位轉型需要三策略同時發展，讓企業在文化、科技、生態系與合作夥伴，產生顧客體驗、營運績效、商業模式再造，藉此提升數位競爭力。

日月光就像在蓋金字塔，把金字塔底端都鋪陳好之後，再將所有材料、產品等所有知識連結在一起，再慢慢向上堆疊、決定金字塔的高度，也認為現今仍是個起步階段，未來將持續投入智慧工廠。

日月光首座智慧工廠斥資約 1.75 億元，今年蓋完 27 座後，每座平均成本估降至 6000 萬元，幾乎是當時的三分之一，吳田玉認為，硬體設施的投資相當少，自動化也僅占成本的 1-5%，卻為商業模式、客戶體驗帶來很大的改變。

吳田玉強調，數位轉型與自動化投資的領域幾乎不在硬體，而是在軟體，當時便極力主張軟體須由自主開發，主要因軟體實際上就是將工程經驗、資料精隨、製程配方、程式碼等，整合在一起，並透過前、後段系統串連，實施高品質的異質整合，利用 AI 創造下一個世代的價值。