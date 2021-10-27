〈房產〉北市人口外溢效益顯 新北汐止、板橋、三重餘屋去化迅速

房仲業者依官方公布的新建待售餘屋資料，篩選六都餘屋去化量前十名的行政區，並統計當地的房市數據。其中，高雄市在產業轉型的帶動下有多達四個行政區入榜；而新北市受惠於台北市人口外溢的效應，也有包括板橋、汐止及三重等三個行政區入榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，觀察待售餘屋的變化，對於了解市場的供需關係十分有幫助，是為數不多能夠代表供需強弱的指標。例如，若待售餘屋數量減少，代表一段時間內住宅需求量大於供給量，反之，若待售餘屋數量增加，則顯示住宅需求減弱，市場出現供過於求的狀況。因此，民眾購屋時不妨參考此一指標，更有助於掌握市場脈動。

統計顯示，入榜的全台個行政區中，高雄市就有多達四個行政區入榜，分別為左營區、三民區、楠梓區以及鼓山區，其中，左營區及三民區高居榜單的前兩名，而楠梓區也排在第四名，顯見北高雄強勁的住宅需求。

陳金萍說明，就業水準的提升是帶動北高雄房市表現亮眼的主要因素之一。過去，高雄市是台灣的石化工業重鎮，而近年則積極輔導產業升級，除了原有的加工出口區轉型為科技產業園區外，也積極劃設新的產業園區，目前共有路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區以及仁武產業園區等。這些產業園區多以發展半導體、光電以及航太等精密工業為導向，吸引眾多的知名廠商進駐北高雄，不僅帶來了大量的就業機會，對薪資提升也有很大的助益。

在就業動能提升下，周遭生活條件佳、發展成熟的區域自然成為房市發展的重點。陳金萍表示，以去化量最高的左營區為例，左營區具備非常完整的軌道建設，包括台鐵、左營高鐵站以及往返市中心的捷運系統，是全台少數擁有三鐵共構的地區；生活機能上，則以漢神巨蛋生活圈以及高鐵站前生活圈為主，周遭不僅商家眾多，還有漢神巨蛋及新光三越兩大百貨商場，不論是日常消費或是逛街購物都相當便利；另外，鄰近的蓮池潭以及原生植物園也提供民眾休閒的好去處，成熟的生活條件使左營成為就業機能提升下的主要受惠區域之一。

另一個亮點則是新北市，包括板橋區、三重區及汐止區都榜上有名，觀察其共通點，區位優勢以及親民的價格吸引了許多台北市外溢的人口，有效帶動住宅市場的需求。

陳金萍說明，新北市入榜的三個行政區雖同樣受惠於台北市的外溢人口，但各自的消費族群仍有所不同。其中，板橋與三重分別有捷運板南線及中和新蘆線經過，乘捷運往返台北市中心只要 10-20 分鐘，對於習慣以捷運作為交通方式的大台北都會區來說相當具有優勢，而在此置產的族群也多以在台北市就業的通勤族為主。

而在新北市的另一端，汐止區的住宅需求則是受到區域整體發展的帶動。陳金萍表示，在東區門戶計畫的推動下，南港區多項公共建設逐步到位，也吸引民間投資積極進駐，甚至被看好成為下一個信義計畫區，而汐止區也連帶受到不少消費者關注。汐止區的住宅平均單價落在每坪 31 萬元，相比南港的房價有明顯的優勢。

現階段有不少購屋族都選擇在汐科車站、汐止車站一帶置產，除了生活機能成熟外，搭乘台鐵往返南港也十分方便，未來捷運民生汐止線通車後還可以串聯內湖、松山、中山等地，後市令人期待。