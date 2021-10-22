〈房產〉遺產稅結構轉變 兩性差異漸縮小

根據財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，不過比重已經從男性占比從 2008 年的 72.3 % 到 2020 年減少 9.1 個百分點為 63.2%，女性占比則由 27.7% 提高至 36.8%，兩者逐漸拉近。

在拋棄繼承比重上，男性拋棄繼承已經從 2008 年的 39.2%，2020 年增加至 44.5%，女性拋棄繼承從 60.8% 降至 55.5%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上占優勢，致使留有遺產的男性占多數，而隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產的兩性差異比重逐漸縮小；過去國人習慣由女性拋棄遺產的型態，隨著社會變遷也逐漸改變。

徐佳馨指出，2020 年國人遺產稅實徵案件共 9846 件，男性被繼承人 6,219 人，占 63.2%， 2008 年與 2020 年相比，兩者差距由 44.6 個百分點減為 26.4 個百分點，顯見隨著女性經濟能力增加，置產與家中財產登記規劃之性別觀念漸有轉變，讓身後留有遺產的女性比重增加。

同時，過去台灣人習慣由男性繼承家業，女性拋棄繼承的型態，近年已有改變，雖然遺產抛棄繼承人仍以女性居多，不過差距也在縮小中；另外在年齡級距觀察，20 歲以上各年齡層均呈現女性占比高於男性，其中以 60-64 歲差距最大，足見該觀念也漸次改變。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，民法修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還。不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承，提醒繼承人必須在知悉得繼承時起 3 個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，建議決定前還是要審慎為要。