〈房產〉實價2.0正式上路 Q3北市預售已揭露162.7億元交易

實價登錄 2.0 今年 7 月 1 日上路，信義房屋統計台北市 7 月後新揭露的成交資料，北市不到三個月就揭露近 500 戶，總成交金額 162.7 億元，平均成交總價 3369 萬元，最高價是「敦仰」每坪成交 221.8 萬元，最低單價則是福興路的「蔚來之森」每坪 52.8 萬元，北市最高最低價每坪價差超過 150 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價登錄 2.0 上路後，預售揭露速度更快速，民眾也有更多成交資料可以參考，不過一則以喜一則以憂，好處是價格更透明，民眾有更多資訊可參考，但若遇到景氣大好時，民眾看到許多成交資料與價格，反而會急著趕快入市，讓房市火上加油。

統計顯示，2021 年 7-9 月台北 12 個行政區中，揭露金額最高是南港區達到 44.9 億元，顯示南港地區推案狀況銷售順利，且價格也維持高檔，是台北市目前預售最熱銷區域，熱銷個案包括「德杰羽森」、「香榭帝寶」、「久云嘉潤日出」、「擎天森林」等案，其次則是松山區的 30.8 億元預售成交金額，主要是危老案的大陸建設的「鐫萃」、「敦仰」、「忠泰衍見築」，第三高的行政區則是文山區的 27.2 億元預售，熱銷個案則包括有「元利森活莊園」等案。

至於今年第三季預售實價個案最高成交單價是松山區的「敦仰」，17 樓成交 2.68 億元，每坪單價 221.8 萬元，最低價則是文山區的「蔚來之森」，25.38 坪成交 1340 萬元，成交單價每坪 52.8 萬元，今年第三季實價揭露台北市還沒有單價不到 50 萬元的預售個案。

曾敬德表示，預售實登讓預售案的揭露速度變快，另一方面也可以做為個案熱銷與否的觀察指標，也成為另類的台北房市溫度計。